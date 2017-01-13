达美航空退出台湾市场 岛内航空业遭遇寒冬

(香港中通社13日訊)台湾航空市场再传出坏消息。美国达美航空（Delta Air Lines）台湾分公司13日宣布，因应航线网络布局，5月起，取消在台湾的唯一航线——往返台北与东京成田的每日班机，等于退出台湾市场，台北东京航线5月24日将是最后一个航班。这是继廉价航空威航、台湾首家民航复兴航空后，近半年来，岛内第3家宣布退场的航空公司。

有着60年历史的台湾复兴航空日前刚刚通过解散案，在台耕耘多年的达美航空也传出将退出台湾市场。达美航空发布新闻稿证实，近期因东京羽田机场部分开放以及成田机场交通量减少，决定重新布局以东京成田为枢纽的航线网络。由于达美航空在台湾市场目前只有这个航线，等于退出台湾市场。

达美航空表示，最后一班自成田机场起飞的班机日期为5月23日，最后一班由台湾起飞的班机日期为5月24日，受影响旅客将可透过航空伙伴，包含中华航空与大韩航空，继续使用航班服务。

台湾交通部民航局也证实，已于12日接获航空公司通知，尊重航空公司意愿，关于旅客权益的部分将持续关注。民航局也说明，达美航空并非无预警停飞，相信对旅客权益部分会有妥善处理。

达美航空总部设于美国亚特兰大，全球共有323个航点，被视为全球前三大航空公司。目前达美在台湾每日固定有1班台北─东京（成田）的直飞航班，旅客可再透过东京延伸至亚特兰大、底特律、西雅图、波特兰等美国机场。达美航空过去也曾利用与NBA球星等合作方式，在台刺激运动市场发展，并有意开设台北─西雅图直飞航班。

根据民航局统计资料，达美航空台北─东京航线于2016年的9月至11月期间，载客率分别为82.1、84.5、89.5%，表现均有一定水准。外界推测，恐是受到廉价航空，或是将亚太重心转移至其他城市等因素影响。达美总公司也于13日凌晨公布业绩，2016年第四季净利润按年跌37%，载客量则增加0.9%。

有岛内旅行社经营者分析，台北到东京这段航线的市场竞争太大，达美也发现载客率少，决定退出这个航线也是可以理解的。台日间航班密集，对旅客影响比例在1%以内，目前华航、长荣、联合航空直飞美国的航线也多选择。另有旅行社指出，日本开放天空后，有太多航空业者加入抢食日本线的大饼，特别是廉航，让传统业者面临不小压力。

长荣航空则表示，达美航空在台湾只有1班航班，原来客群跟长荣航空就有区隔，所以对公司没有什么影响。华航表示，与达美航空是长期合作的伙伴，对于航线停航，华航深表遗憾，未来仍会努力与达美以共用班号方式紧密合作，至于细节还需要继续讨论。（完）