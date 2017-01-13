香港“数学神童” 沈诗钧18岁任UCLA助教

(香港中通社13日电)香港“数学神童”沈诗钧（March Boedihardjo）曾年仅9岁就破格获浸会大学取录，成为全港最年轻的大学生。现年18岁的沈诗钧早前于美国完成博士学位，现于加州大学洛杉机分校（UCLA）担任客席助理教授（Assistant Adjunct Professor），为期3年。

2007年，当时只有9岁的沈诗钧于英国高考考获2A1B成绩，数学及进深数学科均夺A，成为浸大数学系学生，修读为期5年的学士及硕士学位课程，成为香港最年轻的大学生。2011年，他更以13岁之龄提早毕业，获得学士和硕士衔头，同年前往美国德州农工大学，以访问学人身份做研究，及攻读博士课程。

沈诗钧现已完成博士学位，并于加州大学洛杉机分校（University of California， Los Angeles）担任数学客席助理教授，为期3年。他年幼时曾表示，完成硕士课程后想成为讲师，认为部分梦想成真。

沈接受香港媒体访问时称，很享受美国生活，也非常享受做数学研究及很喜欢教书，尤其是采用小班教学。沈又表示，他的职位只为期3年，仍未知合约结束后会做什么。

沈诗钧破格获大学取录，当时一度引起社会讨论有关资优儿童问题，而且除了诗钧外，其兄沈怡谋亦是资优学生，年幼时曾跳级，后来于伦敦大学商学院经济系毕业，2002年获香港大学电子商贸及互联网工程学硕士。沈父沈振雄当时曾分享了培育“神童”心得，认为成功与智商无关，父母不应给予子女太多压力。（完）