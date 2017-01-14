《福布斯》:亚庇是全球八大廉宜及适合移居城市之一

（本报讯）尽管亚庇市民一再认为生活费高昂，惟全球著名商业杂志《福布斯》（Forbes）最新一期报导却指出，亚庇是全球八大廉宜及适合移居的城市之一。

该篇引述「海外投资与生活机构」创办人卡林毕迪柯所作出的评估之报导甚至形容亚庇「便宜得你几乎无须工作」。

「攸闲及宁静的亚庇是亚洲最舒适的城市，最实际的是，它低生活费以及高水平、低收费的医疗服务。」

《福布斯》每两周发行一次，以金融、工业、投资和营销等主题的原创文章著称，并且报导技术、通信、科学和法律等领域的内容，其杂志总部设于纽约市。

卡林毕迪柯估计在亚庇生活每人每月费用为美金八百五十元（或相等于马币三千七百九十四元），包括租金马币两千五百元、交通费一百元、煤气费廿元、电费两百元、水费廿元、电话费五十元、上网费六十元、有缴电视七十元、娱乐费两百五十三元，以及食品杂货五百五十元。

有关费用是以租住两房公寓计划。

据指出，其他城市为泰国的清迈（美金一千元）、葡萄牙的卡武埃鲁（美金一千一百五十元）、伯利兹的圣家市（美金一千两百元）、尼加拉瓜的格拉纳达（美金一千两百廿五元）、多米尼加共和国的拉斯特雷纳斯（美金一千两百五十元）、西班牙的巴塞罗那（美金一千六百元）、哥伦比亚的阿波拉杜（美金一千六百五十元）。有关费用并不包括旅游、旅游、保险等。（020）