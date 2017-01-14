一切還在商討中 特朗普拒承諾守一中政策

【華盛頓14日訊】 即將上任的美國候任總統特朗普，再次挑戰「一中政策」。美國《華爾街日報》周五刊登特朗普的專訪，被問及會否支持「一中政策」時，特朗普明言所有事都正在談判中，包括「一中政策」在內，更稱這要視乎中國在人民幣及貿易問題上的進展。

特朗普在訪問中說：「所有事都正在談判，包括一中政策。」他又提及台灣問題，指美方去年向台灣出售價值20億美元的軍備：「我們可以向台灣出售最新及最好的軍備，但我們不容許接聽來自台灣的電話，這是非常無禮的。」台灣的蔡英文總統於上月初致電特朗普，祝賀他當選，是1979年美台斷交以來，首次有美國現任或候任總統，與台灣的總統直接通電話。

特朗普過往曾多次揚言，將於上任後把中國列為貨幣操控國。在訪問中，特朗普稱不會於上任後立即這樣做：「我會先與他們（中方）討論一下，但肯定他們是貨幣操控國。」他批評，中國拒絕承認把人民幣貶值，更改說為人民幣的匯價正在下跌。他說：「由於美元強勢，令美國企業不能與中國企業競爭，這害死我們。」

俄干預美大選遭制裁

特朗普：上任後或取消

美國總統奧巴馬上月底指控俄羅斯干預美國大選，並採取制裁行動，包括驅逐一批俄國外交人員。參議院情報委員會表示，會就事件展開調查，包括個別人士與俄羅斯之間的政治活動聯繫。候任總統特朗普回應時表示，如俄羅斯願意與美國合作，或在上任後取消對俄制裁。

委員會主席、共和黨參議員伯爾（Richard Burr）及副主席沃納（Mark Warner）發表聯合聲明，表示調查範圍包括俄羅斯的網絡活動，以及主動攻擊美國等。聲明又指，委員會打算閉門調查，會見特朗普新政府和奧巴馬政府的高級官員，如有需要，更會強制傳召他們作供。

《華爾街日報》於美國時間周五晚上，在網站刊出一篇特朗普的專訪，他表示會遵循奧巴馬的做法，繼續向俄羅斯實施制裁，不過，假如對方願意跟美國在反恐及其他方面合作，不排除會取消制裁。特朗普稱：「俄羅斯肯合作的話，為何還要制裁人家？」他又指自己對於跟俄羅斯總統普京會面持開放態度。