与蔡英文同日抵旧金山 洪秀柱：只是巧合

(香港中通社台北14日电) 中国国民党主席洪秀柱14日抵达旧金山，展开访美行程。针对媒体询问为何与蔡英文同日抵达，洪秀柱表示，来美行程早已定好，只是巧合。

综合台媒报道，洪秀柱13日深夜赴美，正式展开9天慰问侨胞之旅，抵达旧金山时，受到当地国民党支持者的热烈欢迎。洪秀柱此行访美除了向海外侨社宣扬国民党理念以外，也担负着筹款的任务。

由于洪秀柱与蔡英文同日抵达旧金山，前后相隔不足2小时，媒体关注是否为刻意安排，洪秀柱对此表示，不需用竞争角度看待，访美行政是早已预定好的，蔡英文是台湾地区领导人，不管大家是否喜欢她，还是希望她所到之处受到良好的规格礼遇。

对于国民党主席选举有可能出现5人角逐的局面，洪秀柱说，这是国民党少有的形式。从正面来说，有竞争才有进步，每个人把自己的政见论述清楚，是好事情。每一个人心中都知道，竞争不是斗争，透过民主的程序，抒发自己理念，反而可以凝聚党内共识，加强团结力量。

此次是洪秀柱出任国民党主席以来首次访美，主要目的是为了募集款项，缓解国民党党产危机，她指出，华侨是革命之母，多年来一直支持国民党，此行除了宣扬理念，也盼望侨胞能救亡图存，对国民党伸出援手。（完）