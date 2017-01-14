台北孔庙举办挥毫赠春联活动 传承中华传统文化

(中新社台北14日电）农历春节将至，台北孔庙14日举办挥毫赠春联活动，邀请近30位台湾书法教学研究学会的书法老师现场挥毫，免费赠给民众。

台北市孔庙管理委员会执行秘书陈彩虹接受中新社记者采访时表示，这项活动已举办逾20年，希望通过赠送春联，为民众增添节日喜庆，同时也弘扬中华传统文化。

年过古稀的周英妹几乎每年都参加挥毫赠春联活动。当天她特别穿着自己画有绣球花的棉衣，站立悬笔书写“招财进宝”等组合字春联，颇受民众欢迎。“新年贴春联就是喜气。”她说，希望让更多年轻人接触到这项传统文化。

活动现场，在多位头发花白的书法老师中，两位十多岁的少年显得特别与众不同。其中，初中三年级的谢廷翊在春联中加画了荷花，他说写春联“很好玩”。谢廷翊的父亲谢锦昌对记者说，让孩子学习传统文化，有助于培养好的学习和生活习惯，避免沉迷于电子游戏和电视，能帮助他们健康成长。

当天台北下着小雨，但仍有不少民众前来排队索取春联。“新春快乐”“招财进宝”“金榜题名”……台北孔庙内，墨迹未干的各式春联或祝福语陆续悬挂起来。长条对联或方块门联，黑色楷体或金色行书……不同书法老师的作品各具风格。

台北市民黄艺翎与先生带着两位孩子来到活动现场。她告诉记者，书法是中华民族传承下来的文化精华，但现在台湾很多小学没有书法课，希望藉由这项活动，让还在读小学的两个孩子喜欢上传统文化。

据了解，台北孔庙除举办新春挥毫赠春联活动外，每二至周日也都有书法老师现场写祈福卡片赠送游客。（完）