国会议员办事处圣诞新年庆典 料22教会参与叶娟呈揭幕

(本报斗湖13日讯)斗湖国会议员办事处将在明天下午在安德拉斯的甘榜比鲁旦举行2016年度圣诞与新年庆典，预料来自22个不同教会数以千计的嘉杜及毛律为主的基督徒将会参与其盛。

筹备会主任士威斯特向媒体透露以上消息时表示，也是我国高等教育部副部长的斗湖国会议员拿督叶娟呈博士局绅将会亲自前往主持开幕仪式。

他表示，举办这项节目也显示出拿督叶娟呈是一个尊重多元宗教与种族的政府，这也是该国会议员办事处第三年举办这项盛会，也就是说当拿督叶娟呈成为国会议员后就开始举行到今天。

去年与前年两届的盛会也在同样地点举时，响应人数非常多，因此今年再接再厉。他相信人潮会比前两届更多。

22个教会也将参与设立各自的摊档，出售各种传统手工艺，食品及其他物品。节目将在下午三时当拿督叶娟呈到达时正式开始，并且也会为当地圣史帝芬天主教堂的启用进行祷告仪式。

兹将节目表列出:

3pm:

-我国高等教育部副部长的斗湖国会议员拿督叶娟呈博士局绅莅临

-参观各摊档及赠送圣诞卡

-奏国州歌

-圣史帝芬天主教堂启用仪式

-筹备会主任致欢迎词

-众教会代表致词

-拿督叶娟呈博士局绅致词

-切圣诞蛋糕仪式

-赠送纪念品给众教会

-筹备会主任赠送纪念品给拿督叶娟呈

-联合教会呈献节目

-为食物祝圣祷告

-各教会呈献各自节目

7pm:

晚安 再会 (18#)