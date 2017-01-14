国民学校新届董事部就职礼 卓添运：群策群力办好学校

(本报斗湖十三日讯)斗湖国民学校2017-2019年度董事部昨晚本坡著名餐厅举行宣誓就职典礼，卓玉庭受邀为监誓嘉宾。

当晚宴开数席，该校校长，老师等均受邀出席观礼。

董事长卓添运致词时也介绍两位新加入董事会的成员，他们也是担任副秘书一职的彭淑清女士以及也是担任财政一职的郑贝显先生。

在此，他深感欣慰，看到国民董事会的成员逐渐增加使到今届的董事会成员是我接任董事长一职后最多的。更令他感到高兴的是这些董事很多还是年轻人，因此他希望他们能成为他的接班人也能为了教育事业，大家继续携手合作，群策群力地把国民学校提升地更完善，推向另一高峰。

当天他也要欢迎国民学校两位新老师，他们是梁嘉恩及周艾霖老师。

接下来，他也要特别感谢当晚的监誓嘉宾卓玉庭先生，也是他的哥哥，也曾是国民学校的董事长。

虽然他现在身在亚庇，但他的心还是在国民。只要他一提到国民的事宜，他都全力给予支持与协助，更值得一提的是他最大的功劳就是四处奔波，为的是替国民学校找到一处属于自己的“家园”。那种种的磨难时无法一语道尽的！结果他的举动感动了“天”，让他遇到了一位贵人，捐助了那片土地，使到今天的这处“家园”- 国民学校茁壮成长，渊远流传。他的付出是他今生都无法忘怀的。再一次向他说：“万分感恩您。”另外，他也要感谢董事顾问甲必丹叶庆文、该校名誉董事何玖先生、董事部前任秘书甲必丹邓贵生为国民学校所作出的贡献。

他说，所谓修身、齐家、治国、平天下。一个强大的国家必须有良好的教育制度，以培养品德高尚，能力出众的人才。

良好的教育，所依赖的就是在座的老师们，老师们扮演着培育国家栋梁的角色，每一个孩子从幼儿园、小学、中学到大学，都需要老师从旁指导与帮助。

总的来说，老师们所扮演的角色是无人可取代的，因此他要借此机会代表所有的董事成员们真诚地向在场的老师们说一声：“谢谢你们，因为你们无私地奉献，国民学校才能越办越出色”，我们董事会也要向你们学习，要越做越好，越做越开心。

卓玉庭吁董家教再接再厉 自强不息勇往直前

(本报斗湖十三日讯)新届董事受促在卓添运董事长领导下，再接再厉，各界支持有加，面对新时代的变迁，不断改革创新，自强不息，勇往直前，继续为民族，国家作出更大的贡献。

监誓人兼斗湖国民学校名誉董事长卓玉庭昨晚在该校新届董事会宣誓就职礼上作上述披露。

他表示有幸，曾于28年前即1989年至1996年担任国民学校董事长共8年，虽无大贡献，承蒙当时的董家教们，尤其是最尊敬的“师父”叶庆友顾问的同心合作，更特别获得斗湖慈善家张汉忠先生的大力资助及各界的支持下，董事部能顺利完成购买一片三亩新校地，作为国民学校的发展用途。当天他感到非常的欣慰，因为看到这片土地能够获得历届的董事们精心策划，并妥善的使用及发展。

他当晚也要借此机会，再一次特别感谢促使他们能够顺利完成购买校地的大恩人，张汉忠先生。

据所知，1997至2004年期间，在何?董事长与郑荣光（已故）董事长领导下，董家教合作无间，改善各项设备，提升学业成绩，并积极为综合礼堂筹款，获得各界热烈响应。

2005年，卓添运先生担任董事长至今，共有12年，董家教的精诚团结，获得社会各界人士鼎力支持，完成多项建设，包括建新篱笆，学生候车亭，修建办公室，完成综合礼堂兴建，增建林丽生校门，生活技能室，技工宿舍，篮球场，新厕所，科学室，辅导室，兴建幼稚园新校舍，美化校园，学校设备日益完善，学生在UPSR会考及课外活动亦有良好表现，校誉日隆，备受各界好评。

斗湖国民学校，于1929年创立，由一间亚答屋和竹片筑成的简陋小学，历经88年风雨，而发展成为今日堂皇富丽，设备完善，校园优美的现代化华小，并为民族国家培育无数英才，贡献有目共睹，反映历届董家教的并肩努力，华裔社群的秉力支持，才能水到渠成，众志成城。

所谓“十年树木，百年树人”。；“创业难，守业更难”。期望新届董事，在卓添运董事长领导下，董家教再接再厉，各界支持有加，面对新时代的变迁，不断改革创新，自强不息，勇往直前，继续为民族，国家作出更大的贡献。(14)