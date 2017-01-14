廢奧巴馬醫保第一步 美眾議院通過草擬法案

【華盛頓14日訊】 美國候任總統特朗普上任前已表明，就職後便會立即着手廢除現任總統奧巴馬積極推行的醫療改革。美國眾議院當地時間周五宣布，以227票對198票通過草擬廢除俗稱「奧巴馬醫保」的醫療服務改革方案。

眾議院今次投票幾乎以黨派作分野，民主黨議員全數投反對票，另有9名共和黨議員倒戈，反對通過廢除改革。而參議院早於當地時間周四已通過同樣的法案，意味廢除「奧巴馬醫保」勢在必行。而特朗普於周五在twitter上，促請共和黨議員要投下支持票，指「不可承受」的醫保將成過去。

由於是次法案本身已在議會財政議程當中，加上同時在參眾兩院通過，所以不必經總統同意即可執行。但廢除法案草擬完成後，仍需經過內閣成員同意及總統簽署方可生效。而其時，特朗普已就職，「奧巴馬醫保」相信定必廢除。共和黨議員過去曾60次提出廢除，但奧巴馬在任期間，每次都會否決，但今次難保法案。

有民主黨議員警告，一旦「奧巴馬醫保」被廢，將會有數以千萬計美國人失去保障。但共和黨眾議院議長瑞安表示，共和黨的方案會同樣包括有關損失。不過，眾議院投票中選擇反對的共和黨眾議員登特（Charlie Dent）表示，未有替補方案取代「奧巴馬醫保」前，對廢除方案有所保留，認為黨內行動操之過急。