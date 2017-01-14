李氏宗亲会湖分会 新春联欢会明晚登场

(本报斗湖十三日讯)沙巴李氏宗亲会斗湖分会定于明天15日(星期日)晚上7时在本坡夜来香餐厅主办丁酉年新春联欢晚会，筳开30席，获得该会宗亲的大力支持而购买餐券。

该会主席李记才在感谢宗亲们的支持外，也吁请他们准时出席，让斗湖的李氏宗亲在新春的佳节里共聚一堂以欢乐迎接新的一年，祈福大家在新的一年里有新的发展、进步和事事如意。

他说，筹委会在主任李玉兰的领导下已尽力的把任务办妥，且准备相当盛富和精采的节目，让晚宴生色不少，节目包括歌唱，幸运抽獎和敬老会，该会很荣幸的获得Indo Café 的报效20份礼物为抽獎，乐龄者也获派发红包。

李主席说，该会也将在晚会上颁发子弟优学獎励金，凡65岁或以上者获赠红包，上述两事项的合格者必须事先登记才取得，他吁请会员的子弟们和适龄的长者在日内移玉到新安路龙生茶室向李水生提呈獎励金的申请表格和适龄岁数的登记，以便该会能派发。

他希望会员们重视这2项活动，尤是子弟獎励金，除肯定他们孩子的勤奋努力，也是一种荣耀和鼓励；而派发红包予乐龄者则是一种敬爱和尊重。

李主席吁请适龄领取红包的宗亲和仍没登记，请在这两天前去登记，该会希望所有的乐龄者都领取红包的大家喜悦。(14)