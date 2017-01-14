泰軍兒童節航空表演 戰機失控撞地爆炸

【曼谷14日訊】 今日是泰國的兒童節，軍方在南部一個機場舉行航空展。不過，其中一架戰機表演時，失控直撞地面並發生爆炸，機師當場死亡。國防部正調查意外原因，並慰問遇難機師的家屬。

事發於當地時間今日早上9時27分，地點是宋卡府哈艾國際機場。由在場人士拍攝的片段可見，一架JAS 39戰機在空中高速飛行時，突然失控直撞地面，並發生猛烈爆炸，冒出大量濃煙。由於機場正舉行兒童節活動，大批家長及兒童目擊意外過程。

事故發生後，當局立即派出消防車前往撲滅大火，其中一輛卻於途中翻側，而機場需要關閉一段時間清理跑道，有商業客機需要轉飛喀比府的機場降落，而出發航班則要延遲。國防部正調查意外原因，總理帕拉育及軍方已向遇難機師家屬致以慰問。

當地傳媒報道，遇難機師是30歲的迪洛格勒，他是泰國空軍阿蒙上將的兒子，2014年才與太太結婚，但如今二人已經陰陽相隔。

泰国总理巴育向遇难飞行员致以沉痛哀悼，向其家人表示慰问，并下令有关方面对事故原因进行彻查，要求军方各个单位注意安全。