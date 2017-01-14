爱凌新春晚宴年迎财神 2月3夜来香引爆

（本报斗湖十三日讯）由「二零零八年度经典金曲歌赛」冠军歌手小蚂蚁方爱凌举办的“爱凌新春晚宴年迎财神”将订于二月三日（年初七）晚上六时于夜来香举办，市民也受促尽快购票。

一如往年，方爱凌当天除了；会带来2017年最新的新年合辑歌曲演绎外，同台更邀约歌手参与演出，他们也包括了简凤梅，曾瑞莲，陈慧霞，罗碧美，彭蓝珍，符翠芬，邓月云，邱官玉，方秀梅，EILLIEN KA,SAMMY HIEW,叶英豪，胡志强，张景秀，林明顺，DICKSON LEONG,DOREMI，彩虹宝宝,庞嘉颐，庞佳，陈诗颖，庄昕曈，钟语琪，刘孳贻，紫微， 庄昕曈，王渝荃，方芷妍等。

为了让当晚节目更见热闹，主办单位届时也将会特地备有一名财神爷在现场向出席者贺年祝寿，象征财神爷在新的一年里带来源源不绝的财宝富贵。另外，现场亦会有丁酉年吉祥物充场，让出席者绝对能度过一个欢乐愉快的晚会。

主办单位也表示，当晚节目除了歌手献唱外，相信也将会加载游戏环节，爱凌同样将会与民众有最大的互动。

主办单位也呼吁任何有兴趣购票者都可以尽早联络方爱凌（0128167337）,EILIEN KA（0168027926），简凤梅 （0168261953），曾瑞莲 （0198131154），叶玲如 （0145646776）票价为一人五十元。

购票者除了受促准时出席活动外，主办单位也希望当天的出席者也能以吉祥的红色衣服穿着出席上述晚会，让当晚气氛更见红彤彤与热闹。

身为斗湖人的方爱凌自「二零零八年度经典金曲歌赛」取得冠军后，在短短的八年内，共发行了八张个人专辑，五张新年合辑，六张合辑，目前已录唱超过上百首歌曲。