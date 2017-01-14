福州公会211新春联欢晚会 俞希锠为首筹委会成立

（本报斗湖十三日讯）由斗湖福州公会举办丁酉年（2017）新春联欢晚会订于二月十一日（年十五）晚上六时三十分于夜来香餐厅举办，会员受促能踊跃出席，共度一年一度的新年晚宴。

为了促成这次筹备工作，该会也成立了一个以俞希锠为首的筹委会，并开始进行筹备活动。

俞主任表示，该会于上述日期举办新春联欢晚会，因此，他希望会员届时都能踊跃出席，票价为一人五十元。一如往年，该会鼓励会员当天能身穿唐装旗袍出席以借此鼓吹华人传统服饰。

在节目方面，由该会举办的新春联欢晚会除了丰富餐宴之外，当天也邀来歌手献唱外，主席夫人分发红包，呈现舞蹈，幸运抽奖等，让会员们在新年气氛下能尽兴而归。

俞主任也同时呼吁会员们届时都准时出席公会举办的活动，在相聚一堂的同时也能互相交流互相祝贺。票务也可以联络副筹委会主任陈忠群（0138853688）或该会座办（761190）。

斗湖福州公会丁酉年新春联欢晚会筹委会：

大会顾问：拿督张公贤局绅，拿督谢向礼，许如南，刘强举，刘增长，刘孝立，许善勤。大会主席：王致统。主任：俞希锠。副主任：陈忠群，林和丰，周昌强。财政：刘邦清。秘书：林秀锦。宣传/布条：林和丰。票务：周昌强。司仪：刘友豪，ELY TANG。节目：王则容。红包：林玉音（主席夫人）。摄影：郑贵华。招待：江良新。布置/音响：王致统。幸运抽奖：陈忠群。餐饮/年柑：郑安乔。招待：许亦祥，黄希文，傅本良，黄祥康，青年团及妇女组。