紫瑜阁妇女组 明办新春义卖会

（本报拿笃记者13日讯）拿笃德教会紫瑜阁妇女组配合迎接丁酉农历新年举办2017年新春义卖会，将于本星期日（15日）上午11时开始在拿笃紫瑜阁关亚喜礼堂举行。

筹委会主席兼紫瑜阁妇女主任叶瑞珍指出，当天义卖会现场将设有20余个摊位，推出各种美味食物包括：烧鸭、炸鸡、醉鸡、鸡翅膀、串串烧、叉烧饭、冷当饭、咖哩山猪肉、焖山猪肉、冬菇鸡、鸡脚、古佬肉、猪肠粉、汉堡包。干粮方面有应景饼干、鸡仔饼、豆沙饼、皮蛋咸蛋薯。饮料方面有豆奶、豆腐花、布丁、凉粉冰、桔子冰，ABC。饮料有各式汽水、雪糕等，应有尽有，欢迎已持有义卖会固本人士提早光临选购，不过公众人士在当天也同样可买到义卖会固本。

据悉，在义卖会当天中午开始在礼堂将推出“才华洋溢、大家来转运”抽取新年红包环节，凡持有参加券者上台呈献歌唱或才艺表演，之后将随意抽取一个新年红包，奖金分别由RM5至RM300不等要看你的运气。

另外，当晚7时将举办新春联欢晚会与来宾们共度欢乐时光，歌唱节目除了同德歌手外，也邀请多位知名歌手包括陈俐莲、李件安、孙坚明、卓俊能、戴福桃、吴月兰等呈献新年歌曲外，另有紫瑜阁德育班学生以及聋哑协会学生分别呈献精彩舞蹈和手语表演，其中压轴节目便是客家公会麒麟团、育才校友会和紫瑜阁醒狮团将在广场献艺呈献连串高桩采青表演，预料届时势必高潮迭起相当热闹（31）