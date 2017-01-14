蔡英文抵舊金山過境 料周日深夜返回台北

【台北14日訊】 台灣的蔡英文總統結束中美洲四國訪問，在美國時間周五晚上轉抵舊金山過境，美國在台協會主席莫健到機場迎接。蔡英文預計在舊金山參觀當地科技產業，並出席僑胞晚宴，停留一日後，預計星期日深夜返回台北。

蔡英文在當地時間12日抵達出訪最後一站薩爾瓦多，與媒體早餐聚會時，談及駐尼日利亞經貿辦事處被要求「摘牌更名」一事。蔡英文表示，這些動作對維持兩岸和平穩定關係沒有助益，或許大陸當局應坐下來想一想，現在的策略究竟有多少效益。

對於外界有傳台灣可能成為美國與大陸角力的籌碼，蔡英文認為，台灣有能力面對，並指會以台灣利益為優先。蔡英文強調，「我們不是完全沒有實力的國家，我們也有一定能力處理外部的關係」。

蔡英文在薩爾瓦多當地時間13日上午，前往苟馬薩瓜市（Comasagua）阿德賴達生產合作社，參觀咖啡豆加工過程，並品嘗當地咖啡。而隨團出訪的咖啡豆踩線團，也一口氣買下當地16個貨櫃的咖啡豆，促進雙方經貿合作。