逾80档位参与 新年新春嘉年华会 明晚拉开序幕

（本报斗湖13日讯）斗湖国会议员办事处，斗湖市议会与西里丹绒区社会发展领袖办事处联合主办的[2017斗湖新年新春嘉年华会］将在后晚，即1月15日(星期日)在斗湖市区操场由我国高教部副部长拿督叶娟呈博士局绅隆重主持开幕。

这项一连盛大举行8个晚上的［2017斗湖新年新春嘉年华会］，将在1月15日起至1月22日，并由本州青年体育部长拿督道菲在1月22日主持闭幕仪式。

原本只限60摊的档位，因为反应太热烈，主办单位唯有增加数量，目前已有超过80个档位肯定参与，包括主办单位特地从中国进口最新型的多款新年装饰品。

当中包括了新年食品，礼品，灯笼，肉干等应节饮食之外，另外也有新年衣服及家庭用品，多家著名厂家也会在设摊进行产品推介，应有尽有，并且张灯结彩，同时有许多精彩表演节目呈献。

虽然这届节目已经更多元化，但是仍然以华人新春为主轴，因此华社应该配合踊跃出席参与，避免令人产生华社本身都不重视自己的节庆与地位的看法。

主办单位已经要求警方及安排了人民志愿军协助治安问题，并且获得海港局提供附近地段供停泊车子用途，因此大家可以安心前往参与其盛。

1月16日至1月21日6天晚上，也会举行国华歌唱，乐队及舞蹈比赛。并且每天都会有不同的歌舞团及狮团麒麟和金龙等不能少的中华优良传统节目，不间断的连续呈献，势必把整个斗湖市带入一个充满节庆气息的团氛！ (18#)