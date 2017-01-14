陈志新向阿德南致敬 沙民重申过去思考未来契机

（斗湖十三日讯）拿督陈志新发文缅怀砂首长阿德南的离去，同时认为砂拉越政坛一个时代的交替过程，给了沙巴人民一次重审过去和未来的契机。

於1963年共组马来西亚的砂拉越今日发展远超沙巴、州石油税获重新检讨及调整、破天荒承认为华社斗争数十载的独中文凭、从未面对人口异常增长问题、更不曾从全国最富有州属沦落至常年盘居最贫穷州属榜首的窘境、种种的事实说明了同处婆罗洲岛，一衣带水的沙砂两地之间的天渊之别，这是值得我们深思的问题，更是沙巴子民无法规避、关乎尊严和生存的严肃问题！

他认为，今日砂州无论在政、经，文、教各方面，远远超越沙巴，两者虽处於1963年与马来联邦共组马来西亚的同一起跑线上，但种种因素致原有的并驾齐驱逐渐成为今时今日的天渊之别。

砂州之所以一骑绝尘与州政府的强大、稳定和认真息息相关，始终贯彻稳如磐石的自主权、保持了掷地有声的话语权。最重要的是，砂州成功抵御了政治野心家的殖民化进程，成功地捍卫与坚守砂拉越人的砂拉越一道不可逾越的长城。这是沙砂两州渐行渐远的关键，更是沙巴子弟讳疾忌医的死穴！

对于砂拉越首席长丹斯里阿德南的离去，拿督陈志新表示缅怀与惋惜，我国政坛重要人物的陨落不禁让远在他方的国民慨叹。同时深信，砂州得来不易的自主权将不会随着阿德南的离去而分崩离折，相反将会更加扎实与牢固，因为这是阿德南的精神永存於砂州人民自觉性里的一道丰碑。

再者，自主权的捍卫向来不是单凭一己之力或单一政党所能成事，摇旗呐喊的领袖也只是一个召集民心的媒介，成败的关键向来在于人民的本身，捍卫自主权唯一的途径是全民義无反顾、同心协力的行动方有所成。

不讳言，今日的砂拉越是沙巴人民所羡慕的对像，更是在重建自主权、保卫自我尊严及落实真正意义上的婆罗洲化进程的最佳榜样。

沙巴民意可以出现各自为政的局面，但在捍卫自主权的大方向上，则需要万众一心。“我们不需要外人的指指点点，因为沙巴州从来都是沙巴人的！”他强调。

他补充，沙巴需要真正的进步、实际的发展和应有的繁荣，就不能再让隔岸观火或别有用心的中央牵着鼻子走，要说话算话别人肯听我们的话，就要重夺主动权（自主权），重新把属于沙巴人民的主场换回属于沙巴人民的色彩。

古语有云“自强者人自敬之，弱者人自耻之”。阿德南的离去标志着砂州政坛一个时代的交替，也是沙巴人民重申过去、思想未来的一个契机。

最后，拿督陈志新也期盼朝野领袖在阿德南的離世事件上，暂时放下党派与政见分歧，向前者表达衷心的敬意与悼念，显示最基本的礼貌与尊重。(L)