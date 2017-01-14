香港冬季警察招募日 收逾2300份申请 为历年之冠

(香港中通社14日电)香港警队14日举办冬季“警察招募日”，招募见习督察、警员及辅警，共收到超过2300份申请，较去年同期上升10%，总申请人数为历年之冠。

警务处招募组警司张国威表示，共收到超过2300份申请，打破历年冬季招募日申请人数纪录，当中1329人申请做警员，每7至8人争一个位，属历年冬季“警察招募日”最高，而见习督察的申请人数为1003，大约30人争一个职位，更创下历年所有“警察招募日”之新高。

在本财政年度，警队将招募1540名人员，包括190名见习督察及1350名警员，辅警的招募目标是320名。张国威表示，现已成功招聘超过80%。

招募日会为包括见习督察申请者进行初步遴选及安排笔试日期；投考警员的人士则即日进行初步遴选及小组面试；辅警警员的投考人则会进行初步遴选及参加介绍辅警工作的讲座。

另外，警务处正在招聘警员（专门人员），入职要求为中学文凭试5科考获第2级成绩，起薪点与一般警员看齐，但未设体能及视力要求。有退休警官指警员（专门人员）是文职工作，不需入“学堂”，不用陀枪，也没有执法权。

警员（专门人员）起薪点为警务人员薪级表第3点，即每月22410港元，随年资增加可达第15点的每月32045港元。该职位的主要职责是参与先进科技研究、为技术及行动应用设计电脑硬件和软件、制定样本作测试与评估，及操作与维修用以支援执法行动的器材。不过，有关职位将按照公务员合约条款聘请，聘用期为三年，往后续约与否由政府决定。（完）