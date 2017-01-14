麦西慕曾道玲等一行人选区拜早年 矢言致力改善根区电供

（本报山打根十三日讯）沙巴团结党代主席拿督斯里麦西慕，今日联同党高层领袖，展开全州华人新年拜年活动，并陪同该党三脚石区国会议员拿督曾道玲，在其国会选区内的双喜市，南通市加拉敏汀，西甫架南亚及华美园巴刹，派贺年卡向小贩与市民拜年，并邀请出席年初一假育中礼堂举行的新年门户开放。

陪同拜年的有该党署理主席拿督斯里于墨斋及其他本外地党领袖包括拿督邓辉云与陈祖明等。

也是联邦能源，绿色工艺及水务部长的拿督斯里麦西慕在稍后的记者会上表示，启用2个月的南通市加拉敏汀新巴刹，为小贩们带来一个舒适及干淨的营业环境，无论是对小贩或市民或市民消费人都利多于弊。

他也强调，国阵政府将致力于完善山打根区的电力供应，确保不再受到停电影响。他透露，联邦能源，绿色工艺及水务部，将会与州政府，沙电保持紧密联系，今明两年在山打根建设新的电流转驳站，逐步更换州内各地残旧的输电线缆，以便山打根获得稳定的电供。

拿督西里麦西慕指出，山打根从2015年起的平均停电指数都出现下跌趋势，证明了国阵政府对减少了山打根停电困扰所作出的努力。

他说，其部门将降低山打根区平均停电指数，列为关键领域绩效指标，同时不会安于现状，并继续降低根区平均停电指数。

在此同时，拿督斯里麦西慕宣称，沙巴团结党将会延续30多年来的奋斗目标与理念，为沙巴人民争取权益，解决州内非法移民课题，带动州内各领域经济发展。(15)(L9)