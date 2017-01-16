中國春運總里程12億公里 相當於去土星

（北京16日綜合電）美國傳媒稱，幾乎所有類別的第一手數據都告訴我們，中國春節是地球上規模最大的人類活動。

據美國有線新聞網絡CNN報道，春節7天假期裡，中國人有望在飲食和購物上消費1000多億美元（4464多億令吉），幾乎是美國感恩節消費的兩倍，並以每秒鐘超過1000張的速度在網上購買火車票。

但也正是在春運期間無數人趕著回家過年的時候，中國應對超大規模客流量的卓越組織能力才實實在在彰顯出來。

有關部門預計，從1月13日到2月21日的40天裡，全國道路客運量將達25.2億人次，鐵路客運量3.56億人次，民航客運量5830萬人次，水路客運量4350萬人次。

去年春運期間，中國旅客平均出行距離約為410公里，看似不太遠，但春運總里程還是達到12億公里：約等于地球到太陽距離的8倍，幾乎相當于你飛到土星度了個假。

近十年来，中国春运期间的交通数据几乎年年创下新高。

高速铁路网承担了巨大压力，中国的高铁总里程已超过2万公里，位居世界第一。

中国铁路运营总里程超过12万公里，位居世界第二，仅次于美国。

中国公路和铁路售票大厅能够以惊人的速度缩短购票的长队，但春运现象不仅仅代表了这样的后勤奇迹，同样也展现了当代中国的变化。

列车上到处都是打盹的学生，这告诉我们近十年来的教育改革极大扩展了高校的招生规模。