乐扬春夏秋冬会员华语歌唱总决赛 刘碧霞一千个伤心的理由夺冠

（本报拿笃记者15日讯）拿笃乐扬文娱社昨晚假拿笃启文小学礼堂举行的2016年春夏秋冬会员华语歌唱总决赛，刘碧霞以一首【－千个伤心的理由】夺得总决赛的冠军。比赛结束后，拿笃乐扬文娱社邀请该社永久名誉顾问黄清辉主持颁獎。

据悉，拿笃乐扬文娱社所举办的2016年春夏秋冬会员华语歌唱总决赛，是该社一整年分春夏秋冬四季的比赛，每季选出五名分数最高的歌手进入总决赛，四季歌手共有二十位，但在昨天的总决赛中有两名歌手弃权，所以昨天的2016年春夏秋冬会员华语歌唱总决赛只有＋八名歌手进行竞赛。

以下是拿笃乐扬文娱社所举办的2016年春夏秋冬会员华语歌唱总决赛成绩：

冠军：刘碧霞【－千个伤心的理由】。亚军：黄喘萍【无奈】。季军：萧海生【不了情】。殿军：成道光【收回的誓言】。第五名：戴福桃【心如刀割】。优胜獎：唐毓池【厦门码头】。周发雄【初恋诗】。叶桠旎【荷塘月色】。李伟雄【握别的时候】。余明发【忘不了】。林升永【教我认识你】。黄瑞芬【想到你就心疼】。黄铭利【中国人】。杨淑安【最后的温柔】。郑天贵【恨你不回头】。邓秋莲【爱情像气球】。黄靖淋【能不能留住你】。曾雁兴【爱的心声】。最佳台风獎：李伟雄。最佳服装獎：邓秋莲（31）。