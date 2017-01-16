习近平15日启瑞士之行 开年首访注入“中国力量”

（中新社北京15日电）15日上午，中国国家主席习近平携夫人彭丽媛乘专机离开北京赴瑞士苏黎世，开启2017年新年首访。这是新世纪以来，中国国家元首对瑞士进行的首次国事访问。

约10小时40分钟的飞行后，习近平的专机将抵达有“欧洲屋脊”和“科技创新之国”美誉的瑞士。建交60多年来，中瑞两国共同培育了平等、创新、共赢的合作精神，“敢为天下先”，共同创造了多项“第一”：瑞士是第一批承认并与中国建交的西方国家之一，第一个承认中国完全市场经济地位并与之签署自贸协定的欧洲大陆国家，第一批在中国建立工业合资企业的国家，第一批申请加入亚投行的国家；中国将瑞士作为第一个、也是迄今唯一一个以五大发展理念中“创新”命名的战略合作伙伴关系国。

此访前夕，瑞士联邦委员会官网早早发布访问消息，称习近平此访是“瑞中政治经济关系前所未有紧密的标志”。访问期间，习近平主席将出席瑞士联邦主席洛伊特哈德以及联邦委员会成员举行的迎接仪式、正式会谈、签字仪式、会见记者等活动，会见联邦议会两院议长，还将同洛伊特哈德联邦主席共同会见瑞士经济界代表。

中方在此访的吹风会上指出，双方将就双边关系、各自发展道路、内外政策以及共同关心的国际和地区热点问题深入交换意见，为两国关系未来发展绘制新蓝图。在两国领导人见证下，中瑞将签署涵盖政治、自贸、文化、海关、能源、发展合作、体育等诸多领域的协议。

中国驻瑞士大使耿文兵近日接受采访表示，促进双边贸易和在投资方面加强行动，是习近平主席此次到访瑞士的最优先议题。访问期间，中国和瑞士将积极探索升级《中国—瑞士自由贸易协定》的举措，两国领导人将共同发出强烈信号，反对任何形式的阻碍贸易和投资的全球保护主义。同时，双方还将宣布关于促进文化交流、旅游和金融合作的新举措。

1月17日，习近平的瑞士之行将进入“达沃斯时间”，出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛2017年年会。期间，习近平将在论坛年会开幕式发表主旨演讲，同世界经济论坛主席施瓦布及部分与会嘉宾进行对话交流。

隆冬时节，素有“世界经济风向标”之称的冰雪小镇达沃斯正“寒气”扑面：国际形势动荡多变，全球经济增长乏力，“逆全球化”思潮明显抬头，当今世界处在选择开放或保守、合作或封闭、变革或守旧的“十字路口”。正是在这样的大背景下，世界经济论坛将2017年年会主题定为“领导力：应势而为、勇于担当”。

此次论坛年会上，主办方将开幕式主旨演讲这一最重要环节安排给习近平。施瓦布此前接受采访时表示，习近平主席的出席将是本次论坛的重要亮点。观察人士普遍指出，习近平出席世界经济论坛年会将是提振世界经济信心，推动全球经济治理的“信心之旅”。

“习近平主席出席世界经济论坛年会，不仅充分展示出中国在全球事务中应势而为、勇于担当的责任，而且对于推动世界经济复苏增长、促进全球治理体系变革、推进多边主义和国际合作都将产生重要而深远的影响。”外交学院副院长王帆说。

1月18日，习近平将分别访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织和国际奥委会。在中国外交的历史坐标中，此访同样意义非凡：习近平将是历史上第一位到访世界卫生组织和国际奥委会的中国最高领导人。

访问期间，习近平将在联合国日内瓦总部发表主旨演讲，会见联大主席、联合国秘书长、世界卫生组织总干事、国际奥委会主席，并见证中方与世界卫生组织签署“一带一路”卫生领域合作谅解备忘录等合作文件。在洛桑，习近平将会见国际奥委会主席巴赫并参观奥林匹克博物馆。

在王帆看来，习近平此次到访在瑞士的国际组织，既是表明中国对联合国与多边主义的坚定支持，也是为国际秩序和国际体系变革及全球治理演变指明前行的方向，将在中国同有关国际组织合作历史上留下深刻印记。

习近平瑞士之行的日程表，4天时间已写满约30场活动，立足一国，面向欧洲和全球，深化中瑞伙伴关系，带动中欧整体合作，提振世界经济信心，推动全球治理变革。各方期待，习近平的新年首访，将为世界注入和平发展、合作共赢的“中国力量”。（完）