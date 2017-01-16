台军公教团体将号召3万人 包围年改会场抗议

(香港中通社台北16日电)台年金改革会议大会将于21日登场，监督年金改革行动联盟召集人黄耀南16日表示，将号召3万人到场包围会场，6位代表即日起展开绝食抗议。

综合台湾媒体报道，监督年金改革行动联盟16日举行记者会，黄耀南说，年金改革会议1月21、22日将召开，此前当局网站上公告地点在台北世贸国际会议中心，但据了解已经改在“中央研究院”（“中研院”）人文社会科学馆国际会议厅。

他表示，会议地点临时更改，将申请“中研院”周边路权，并号召3万人到场包围，另有6位代表16日起展开绝食抗议。

黄耀南指出，上星期他到台北市政府申请路权、集会游行，但发现上周四前“中研院”周遭路权就已经被民进党偷偷派人全部申请下来，“执政党用非常卑劣手段，箝制人民集会游行自由”，监督联盟已把目前民进党申请的路权团团包围，会议当天预计号召3万人参加集会游行。

他还说，有6位伙伴从16日开始，在“立法院”前绝食到年改会议大会召开为止，绝食人员包括军公教劳警消，并带领群众呼喊“假改革、真斗争”、“无良政府、毁约背信”、“执政无能、人民遭殃”等口号。

监督年金改革行动联盟副召集人李来希表示，执政党不能开大门走大路，军公教劳工不到万不得已，不会走上街头。重大的年改会议大会改在“深山里”开、时间地点一改再改。认为年金改革委员会执行长林万亿不断污蔑军公教，“林万亿如果不下台，年金改革不会好”。

监督年金改革行动联盟另一位副召集人胡筑生说，军人顶天立地，严格讲起来不该参加绝食行动，但绝食是最温和理性的措施，年改会议不断更换场地、设置障碍，当无法表达心声时，只能在这里静坐绝食抗议。（完）