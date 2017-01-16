台北年货大街 打造多元风貌 吸引年轻游客

（新华社台北1月14日电）14日，台北迎来一个湿冷的阴雨天。然而，参观当地最知名的年货大街迪化街的游客却络绎不绝。今年，年货大街以“分享年味·心团圆”为主题，在两周时间里规划了一系列年节体验活动。

年货大街特地打造复古街景和建筑风格多变的房舍，以复古南北货商行、友善店家、“穿越大稻埕”年艺表演、复古扮装拍照体验四大亮点，结合大稻埕一带的文创空间，吸引更多年轻游客前来体验年节文化。

大稻埕附近的迪化街初建于１９世纪，后来逐渐发展成为台北市重要的商品集散商圈。平日，迪化街的数百家店铺，主要贩卖中药食材、干货等商品。每年春节前夕，许多外来摊贩向店家承租店外的空间摆摊，让迪化街热闹非凡。

糯米酒、罐头、香菇……“大稻埕南北货商行”里展示的商品处处散发著怀旧气息。商行工作人员萧惟仁告诉记者，商行展品依照过去当地商店样式陈列，充满时代更迭与族群交融的中西混搭气息。现场还安排了手写贺卡体验区，邀请游客使用南北货主题限定图章，创作独一无二的新年贺卡并可到附近的复古邮筒投递。

萧先生表示，受益于台北市政府对大稻埕、迪化街商圈的大力推广，以及附近文创空间的兴盛，台北年货大街正吸引越来越多的游客前来参观采购。“就像今天，虽然天气并不是很好，但游客人数并不少”。

年货大街上的永乐广场，特地设置了户外拍照体验区，提供10套复古服饰，供游客前来变装、拍照。此外，台湾书法家吴文胜也在现场摆摊，指导游客挥毫泼墨写春联。

北京游客林小姐在吴老师的指导下，在红纸上写下了一个大大的“福”字。她说，台北年货大街的商品琳瑯满目，活动应接不暇，配上满街的红灯笼和热闹的新春乐曲，“这条街上的年味真是扑面而来”。

为了更好地服务外地游客，台北年货大街从2015年开始招募约200家友善店家，提供外文、无线网络、无障碍等15种服务。此外，年货大街还将举办3场英、日、韩文的年味小旅行，通过导游解说当地产业发展与人文历史，让外地游客感受台湾过年的团圆氛围。（完）