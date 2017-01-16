台大教授论文违反学术伦理 学界吁进一步调查重振声誉

(新华社台北15日电)备受关注的台湾大学教授论文造假风波有了最新进展，台大校方日前公布阶段性调查结果，初步认定该校郭明良、查诗婷和林明灿等三人“违反学术伦理”，并向社会各界致歉。台湾学界则呼吁相关部门进行公平、公正调查，重振学术界声誉。

台湾大学生化科学研究所教授郭明良团队此前在国际期刊发表多篇大肠癌干细胞相关研究成果。2016年11月，有匿名网站质疑其多篇论文图片涉造假，违反学术伦理，包括台大校长杨泮池与郭明良共同署名的论文。当月，台大宣布成立特别委员会进行调查。

台大日前召开记者会说明阶段性调查结果。校方介绍，已调查16篇论文，有2篇已遭撤稿，6篇论文排除需进一步调查，8篇仍在调查中。初步认定郭明良多年来多篇论文有不同程度错误，其在研究指导与监督上有明显过失，已撤稿的2篇论文，郭明良是通讯作者，已明显违反学术伦理。2016年撤稿的论文出现大量错误图片，已非无心误用，身为第一作者的博士查诗婷难辞其咎，也明显违反学术伦理。2008年撤稿的论文，挂名第一作者的台大教授、台大医院副院长林明灿，被认为贡献度不足以担任第一作者，明显违反学术伦理。

关于相关人员的惩处，校方表示，虽确认郭明良有违反学术伦理，但是否蓄意等还需进一步调查，相关证据也需补充，等调查结果完整出炉后，才会依程序作出处分。

至于台大校长杨泮池等其余共同作者应负的责任，校方表示，还需要进一步调查厘清。台大会持续调查，预计今年4月底前调查完毕。

调查结果引起台湾社会特别是学界关注。外界质疑，台大自行调查自家教授和校长，难以避嫌。近日更传出有调查小组成员遭报复、被匿名举报论文造假。因此，学界呼吁台湾当局教育、科技主管部门应接手调查，做到公平、公正，重振学界声誉。

台湾科技主管部门表示，在论文造假风波爆出的第一时间就已启动调查，跟台大“平行调查”。教育主管部门则称已成立独立审查小组，等台大初步调查结果报送后，就改由小组进行实质审查。

舆论还认为，这一风波为台湾学术界敲响警钟，学界当以此为戒；行政主管部门应勿枉勿纵，依规追究相关责任人责任，才能重建外界对学界信任与尊重。

台大校长杨泮池在调查结果公布当天受访时表示，尊重调查结果、平常心看待。目前，郭明良、查诗婷尚未对外发表意见。林明灿则表示，会再找时间向校方说明。