台湾年金改革引发不满 3000余名教师街头抗议

(中国台湾网15日讯) 据台湾“中时电子报”报道，岛内年金改革抗议声浪遍地涌现，台南市教育产业工会与台南市教师会15日上午在永华市政中心周边道路发动游行，罕见吸引3000余名现任与退休教师一同参加。针对台当局公布的年金改革备选方案高喊六大诉求，并递交陈情书。

据报道，台湾自2014年起退抚基金收支逆转，预估10年后将破产。台当局研拟新的年金改革备选方案日前出炉，新方案要公教人员缴多、领少、延后退休。台南教师忍无可忍，15日一起站上街头抗议。台南市教育产业工会与台南市教师会表示支持“合理的”年金改革立场，但反对公教人员退休月退俸将由60岁起支，此举将造成校园老师世代交接的断层问题。

抗议游行六大诉求包括世代互助、基金永续、台当局负责、共同补缴、反对60岁起支、保障私校工作者。有退休老师、中生代老师、新进教师、私校教师分别上台发表心声。台南市教师会理事长陈杉吉认为过去台当局曾有基金不足额提拨情况，有责任缴回6成5，剩下的才由退休老师补缴。

活动最后递交陈情书，由台南市教育局副局长王昆源代表接受。陈杉吉表示官版方案应接受各界严格检验，台当局应与全台教师工会总联合会公开辩论。老师们在高喊“我相信，全教总”声浪中结束抗议活动。