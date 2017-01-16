台湾狼的士司机 下药性侵2韩国女游客

（台北15日综合电）台湾一名的士司机承认性侵2名韩国女游客！被指控性侵2名韩籍女观光客的詹姓小黄司机，周六晚前往士林分局说明案情，并向警方坦承有用手指进行性侵，确认韩女指控属实。

警方受理后，除带3名韩籍女子到医院验伤外，同时抽血检验是否遭下药。本案已呈报士林地检署，承办检察官以涉及国外游客在台遭性侵，案情重大予以主动侦办。

据媒体报道，近年韩国游台旅客大幅增加，去年激增到80万韩国客来台，仅次中、日、港澳，日前有3名韩国女子来台旅游，载她们的的士司机却在“养乐多”下药，在士林夜市附近对2名女子性侵，受害女子事后在酒店昏睡一天，日前在韩国网络控诉司机恶行。

韩国驻台代表处人员获悉后紧急协助报案，台检方得知后十分震惊，立即着手调查，并已联系上恶司机。专家痛斥该司机是“观光毒瘤！”恐打击台湾形象，降低韩人来台意愿。

报道指，检警调查3名受害韩国女子，今年刚从大学毕业成为社会新鲜人，3人是同学、同事关系，上周三相约来台旅游5天4夜，住北市万华区一家酒店。

3女来台前透过网络，向一家名为“JERRY”的车队包车，隔天由詹姓司机（51岁）载3人到瑞芳玩，晚上到士林夜市逛街，疑在车上喝了被下药的“养乐多”，2女昏迷遭司机性侵。

检警表示，3女当天本想早点回酒店休息，但詹姓司机推荐士林夜市很好玩，3人晚上7时许听从建议去夜市。途中，司机拿出“养乐多”请3女喝，3人喝了感到头晕，其中2人因身体不适留在车上休息，而另一人因还可行走，于是独自下车逛夜市，当时司机告知：“我带她们到附近休息，你逛好了再联络我。”

司机将车停在士林夜市旁的暗巷，见车上2女昏沉无力，动手解开上衣钮扣、脱下内裤和丝袜，其中一女发现司机摸她下体，曾出手推拒仍遭性侵。独自逛街的韩女后来回到车上，发现2名友人衣衫不整，觉得怪异，但当下没有吭声，大约晚上10时许，司机将3女载回酒店。

车行不断打电话骚扰被害人

2名韩女在酒店昏睡至隔天深夜才清醒，觉得怪异，其中一名韩女说：“我被摸了！”3人才惊觉遭下药，贴文控诉司机恶行，韩国驻台代表处人员协助3女报警，车行还不断打电话骚扰被害人。

韩女遭性侵案在网络引发热烈讨论，不少网友将矛头指向政府，质疑的士司机说自己登记留案，比UBER不受政府管理来得安全，“现在打脸了吧！”也有不少网友痛骂犯案司机是台湾之耻，抓到应重罚。#