国会议员办事处圣诞新年庆典 叶娟呈吁珍惜多元文化

(本报斗湖15日讯)斗湖国会议员办事处在昨天下午于安德拉斯的甘榜比鲁旦举行的2016年度圣诞与新年庆典，获得非常热烈响应，来自22个不同教会数以千计的嘉杜及毛律为主的基督徒参与其盛。

身为我国高等教育部副部长的斗湖国会议员拿督叶娟呈博士局绅亲自前往主持了开幕仪式。一同出席的嘉宾有沙巴团结署理主席拿督嘉米拉上议员。

拿督叶表示举办这项节目也显示出我国尤其是本州是一个尊重多元宗教与种族的政府，这也是该国会议员办事处第三年举办这项盛会，也就是说当拿督叶娟呈成为国会议员後就开始举行到今天。

去年与前年两届的盛会也在同样地点举时，响应人数非常多，因此今年再接再厉，结果人潮比前两届更多。

22个教会也将参与设立各自的摊档，出售各种传统手工艺，食品及其他物品。节目在下午三时当拿督叶娟呈到达时正式开始，并且也为当地圣史帝芬天主教堂的启用进行祷告仪式。

联邦副高等教育部长暨斗湖国会议员拿督叶娟呈在致词时吁请国人珍惜多元种族与文化的传统和特征，大家在互相尊敬与团结环境融洽生活。

拿督叶娟呈指出，虽然当地甘榜村民主要是嘉杜人士，但是政府并没有忽略了当地人的需要，她也盛赞当地人努力融入本地社会与携手发展斗湖的功绩，并谓沙巴州虽然有数十种族，但是彼此之间都非常融洽，可称是我国的团结典范州属。

拿督叶娟呈也赞扬当地嘉杜民族，非常注重宗教与民族风俗，每逢佳节都会大事庆祝，借此联络族人感情的同时，发扬优良传统风俗的活动，值得表扬与鼓励。

她指出，政府本着以民为本的承诺，对各阶层的人民提供各种协助的同时，提高人民的日常操作与生活水平，充份显示政府关心人民以及没有忘记他们对国家社会经济发展所作出的贡献。

她表示，在首相拿督斯里纳吉的领导下，过去数年来一直在推动各种惠民政策，人民除获各类援助外，也获得各项津贴，减轻成本负担，各种惠民措施，在未来将会继续保持，希望人民珍惜。(18#)