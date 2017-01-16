奧巴馬：當總統要靠兩大絕招

(中央社 華盛頓15日綜合外電報導)特朗普即將入主白宮，美國總統奧巴馬在訪談中隔空傳授心法，並透露當總統就得靠「厚臉皮」和「耐力」兩大絕招。

美國國會報紙「國會山莊報」（The Hill）今天報導，奧巴馬任內最後一次接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）「60分鐘」（60 Minutes）節目訪談時，他暢談心情，還對即將接任總統的特朗普傾囊相授。

奧巴馬說，「厚臉皮有助」完成工作，至於「耐力」，這個工作需要的身體素質，多於你原先認為，因為有耐力才能努力去磨，去完成困難的事。「我想，不只是心理上和情緒上要能說：『我們做得來，我們可以的』，身體也要撐得住。」

奧巴馬還指出，競選過程是擔任總統「很重要的訓練基礎」，「我很自豪的其中一件事，就是我覺得我的個性和想法其實沒有太大改變，最親近我的人會告訴大家，當初來到這裡的那個人，和即將離開的人是一樣的。」

奧巴馬也表示，不要低估特朗普這位顛覆政壇的商業大亨，並針對特朗普屢屢批評情報圈提出警告，「如果你自己不和情報圈建立好某種信任關係，就沒辦法做出好決定」。