巴西监狱发生血腥暴动至少30人死亡

中新社里约热内卢16日电)巴西东北部北里奥格兰德州一所监狱14日至15日发生血腥暴动，从属两大黑帮的囚犯激烈火拼，造成至少30人死亡。

据北里奥格兰德州警方通报，暴动发生在该州最大的监狱阿尔卡苏斯监狱。当地时间14日晚，先是两个囚室的犯人相互打斗，进而爆发持械冲突，双方火拼整整持续14个小时，直至15日白天防暴部队驾驶装甲车冲进监狱才告平息。

法新社援引当地调查人员的话说，暴动造成至少30人死亡，而且一些死者很可能惨遭“斩首”。阿尔卡苏斯监狱负责人则对媒体表示，暴动期间没有犯人趁乱越狱。

据巴西媒体报道，挑起事端的囚犯从属巴西两大黑帮“首都第一司令部”和“红色司令部”。为争夺毒品市场，两大黑帮积怨颇深，14日至15日的暴动很可能是一方发难，意图“血洗”对手。

此外，目前巴西监狱人满为患，加剧了犯人之间的紧张关系。近年巴西掀起扫毒行动，北里奥格兰德州等地的囚犯人数大增。据统计，阿尔卡苏斯监狱可容纳620人，现在却关押约1083名犯人，拥挤程度可见一斑。

同在15日，巴西南部巴拉那州一所监狱发生越狱事件，28名囚犯在其他犯人发生冲突之际，趁乱炸开监狱外墙逃跑。事后巴西警方及特种部队与越狱囚犯及其同伙发生激烈枪战，至少击毙两名囚犯。

近半个月，巴西监狱频频发生恶性事件。1月1日，北部亚马孙州一所监狱的黑帮囚犯发生火拼，造成56人死亡，期间监狱看守一度被扣为人质，还有犯人趁机越狱；1月6日，北部罗赖马州一所监狱33名犯人疑因“内部凶杀”死亡，7日北里奥格兰德州一所监狱又发生越狱事件，14名囚犯脱逃。

为遏制暴力浪潮，此前巴西司法部宣布将实施全国安全计划，用于改善监狱条件及打击黑帮犯罪，巴西总统特梅尔也宣布，政府将投入约2.5亿美元兴建新的监狱，解决监狱人满为患问题。（完）