拿督卢周光杯篮赛明晚闭幕 巴中帅将巴中猛将AB组领先

（本报斗湖十五日讯)由斗湖篮球会举办的「2017年度第15届拿督卢周光盃17岁或以下男女篮球选拔賽」在经过多日赛事后，下周二（十七日）晚上九时则进行闭幕仪式，所有参赛队伍也受促能准时出席。

在经过多日赛事后，目前男子组及女子组的赛事也已经白热化。巴中猛将目前在男子组全热姿势，以三场三胜在B组遥遥领先。A组方面，巴中帅将则暂时以两场胜仗跑在前方。女子组方面，圣巴特与圣邬丝拉及FIT FREAK都以一场一胜分数暂时定局，任何变动则需要三队人马互碰后方能知晓。

主办单位也希望所有参赛队伍留意，该会也于周二进行闭幕颁奖仪式，届时所有球队都必须准时出席。

主办当局也再次的感谢该会永久名誉主席的拿督卢周光多年來鼎力贊助，使每年球賽能培育更多青年球员，让斗湖球员晋升至沙巴，甚至加入大马队阵容。

11/01/2017

(星期三)

6:30pm

男子组

A

1

巴中帅将

对

巴中飞虎

成绩39-37

6:30pm

男子组

B

2

U15

对

Grand Esport

44-67

7:30pm

女子组

A

3

Fit. Freak

对

圣巴特

22-63

7:30pm

男子组

B

4

巴中猛将

对

巴中男将

78-19

12/01/2017

(星期四)

6:30pm

男子组

A

5

巴中飞虎

对

巴中猛将

32-84

6:30pm

男子组

B

6

巴中帅将

对

U15

59-34

7:30pm

女子组

A

7

巴中女将

对

St. Ursula

28-56

7:30pm

男子组

B

8

巴中男将

对

新年快乐

26-91

13/01/2017

(星期五)

6:30pm

男子组

A

9

新年快乐

对

U15

69-19

6:30pm

男子组

B

10

巴中飞虎

对

巴中男将

46-31

7:30pm

女子组

A

11

巴中女将

对

Fit. Freak

24-56

7:30pm

男子组

B

12

Grand Esport

对

巴中猛将

30-66

14/01/2017

(星期六)

6:30pm

男子组

A

13

Grand Esport

对

巴中帅将

6:30pm

男子组

B

14

新年快乐

对

巴中飞虎

7:30pm

女子组

A

15

St. Ursula

对

Fit. Freak

7:30pm

男子组

B

16

U15

对

巴中男将

16/01/2017

(星期一)

6:30pm

男子组

A

21

U15

对

巴中飞虎

6:30pm

男子组

B

22

巴中猛将

对

巴中帅将

7:30pm

女子组

A

23

圣巴特

对

St. Ursula

7:30pm

男子组

B

24

新年快乐

对

Grand Esport

17/01/2017

(星期二)

6:00pm

男子组

B

25

巴中帅将

对

巴中男将

7:00pm

男子组

B

26

Grand Esport

对

巴中飞虎

8:00pm

男子组

B

27

新年快乐

对

巴中猛将

9:00pm

闭幕典礼