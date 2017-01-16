方彩明杯（17岁及以下）篮赛 今晚开打

【本报拿笃记者十五日讯】由拿笃篮球会举办的「2017年度方彩明杯（17岁及以下）青年男女篮球选拔赛」，即将明天傍晚7时正开打，并将于晚上8时正恭请到杯主方彩明主持开球礼。

该球会主席叶春瑶称，球赛将进行七天，其中下周六（21日）休息，即：从明晚（15日）开始到再个下周一（23日）闭幕礼后结束，届时同样也将恭请到杯主方彩明主持颁獎暨闭幕礼。

她说，这次的球赛共有8队参加，其中6队是来自男子组，即：霸玛士沙巴企业、SM St. Dominic A、SMK Agaseh、Testing、SM St. Dominic C及SM St. Diminic D，女子组则只有两队，即：Kedai Kopi Do Yick与Siau Brothers，两组皆以单循环进行，同时也采用国际篮联（ FIBA?? OFFICIAL BASKETBALL RULES）的赛规进行比赛。

一项联席会议已于昨天中午报名日期和时间截止后召开，并于今早公布了赛程表如下。

叶春瑶借此感谢方彩明，也是该球会的永久名誉顾问，多年来风雨不改地支持本地篮运，为本地篮坛的发展和篮球健将的栽培，作出了重大的贡献。她同时也欢迎各界篮球爱好者到来观赏球赛及球员亲友届时来捧场和为球队打气。

另一方面，她也提醒各支代表球队届时派出至少7位球员出席观礼球赛的开闭幕礼，以示遵重和感谢杯主方彩明的主持。 （26）

以下为上述球赛的赛程表：