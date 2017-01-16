曾道玲赞渔业艟舡公会 新年聚餐不忘长者乃社会模范

（本报山打根十五日讯）三脚石区国会议员拿督曾道玲认为，山打根渔业艟舡公会，每年均举办新年聚餐晚会，借此联络会员感情，同时迎接与庆祝农历新年的到来，数十年如一日，这种维护华人风俗文化的精神应予表扬与鼓励。

她说，艟舡公会举办新年聚餐晚会的同时，也不忘乐龄长者与领导，过去以来为公会打拼所作出的努力与贡献，特别设敬老席，邀请出席同欢共庆，发挥崇高敬老精神，树立良好的社会模范，可谓难能可贵。

拿督曾道玲国会议员是受该公会邀请，担任联欢晚宴主礼嘉宾致词时，作出上述的谈话，同时也表示希望艟舡公会继续保持敬老优良传统，并且也促使其他团体看齐，作为感恩长者的服务体现。

她指出，社团组织除了为会员谋求福利与照顾外，不忘长者的奉献与付出，也应成为重要或不可缺的一环，唯有饮水思源，才能真正表现出团体的价值。

她说，近年来东海岸海域发生的连串事件，影响了海上的正常操作，包括渔业与运输，不过政府已采取积极的行动，致力于提升与改善保安措施，并与两个邻国达致联宗合巡逻保安协议，这是令人感到欣慰的。

拿督曾道玲国会议员表示，预料在各方面的努力下，海上治安改善指日可待，希望包括渔业艟舡公会在内的业者，暂时保持忍耐，同时与政府保持配合。

她说，农历新年将在两周后降临，预祝大家新年快乐，万事如意。

李少坤冀同心合力 明天更美好

（本报山打根十五日讯）山打根渔业艟舡公会昨晚七时，假北路里半启华小学综合大礼堂，举办新年联欢聚餐兼敬老晚宴，筵开68席，集嘉宾会员于一堂联欢，场面热烈。

有关二合一联欢晚宴，邀请该公会永久名誉顾问拿督曾道玲国会议员担任主礼嘉宾，而出席的有拿督区锦华州议员，拿督查理彭州议员，国州议

员代表，以及来自古达渔业渔船同业公会主席郑必成及理事，斗湖渔业公会何源国副主席及理事等。

席间除有 卡拉OK助兴外，该公会亦颁发永久名誉顾问敦聘状，以及颁发纪念品予顾问及法律顾问。

在此同时，主席李少坤也在理事陪同下，派红包予乐龄会员致意，昨晚敬老共有三席，均为该公会的乐龄会员。

李少坤主席在晚宴致词时，感谢大家多年来的支持与赞助，使到常年联欢聚餐及敬老晚宴，能够成功举办。

他说，公会举办新年联欢聚餐，为会员与嘉宾们提供一个互相交流，同欢共庆，增进友谊的平台。

他表示代表公会多谢前任主席樊贵明 ，在他担任主席期间，将公会处理整整齐齐，同时办得有声有色，都是他多年的付出及贡献，使公会能够达到今日的成绩。

李少坤主席表示，好可惜前任主席樊贵明人在外埠，不能参加聚餐晚宴。希望理事大家同心合力，继续将公会带向更加美好，不要辜负多位前任主席的一番心血。

他也希望国州议员可以协助渔业及渔船在海上面对的治安 与各种问题，带入国州议会反映提出，也促同业会员在遇到任何难题时，能够团结一致，配合沙巴渔业渔船联合会，大家一起去面对，联合总会一定会尽力协助。{15F}