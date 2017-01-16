梁振英：香港可以成为自由贸易桥头堡

(中新社香港16日电)香港特别行政区行政长官梁振英16日在亚洲金融论坛开幕式上表示，变革、创新与联系是香港多年来的主要任务，“一国两制”的优势令香港成为连接世界各国与中国内地的“超级联系人”。虽然全球经济前景不明朗，香港仍可运用自身优势，成为自由贸易桥头堡。

梁振英表示，去年“深港通”成功推出，成为进一步驱动香港经济，同时驱动深圳及全国经济发展的重要基石。两周前，深圳市人民政府和香港特别行政区政府共同签署了一份涉及内地和香港合作的协定，其中包括很多科技孵化项目，对香港和世界各国各地区都有好处。

他表示，虽然全球经济前景不太明朗，发展动力依然不足，未来全球化、自由贸易等方面有很多需要调整和改进的余地，但是香港具有多项优势，比如通货膨胀率比较低，劳动力素质比较高，科学技术和创新在金融领域应用的速度比较快，所以可以成为自由贸易桥头堡。

梁振英指出，“一国两制”使香港成为“超级联系人”，联结中国内地和世界各国，这是香港的优势。“一带一路”战略把世界60多个沿线国家连接在一起，未来香港要进一步配合“一带一路”战略，进一步运用好香港的优势，尤其是金融优势，成为世界重要的金融桥头堡、金融枢纽城市。

他表示，香港是世界最大的离岸人民币市场，它所处理的人民币离岸交易量占世界交易量70%。IMF已经将人民币加入特别提款权，未来人民币计算权重将得到进一步提升，香港的金融联系人角色势必进一步凸显。而香港也将成为一个在“一带一路”发展框架下，全方位的金融服务提供商、金融服务中心城市。(完)