深华强北蛰伏4年重新迎客 集科技金融一体 变身综合商业圈

香港文汇报讯（ 深圳报道） 经过4年扩容、转型，华强北昨日正式迎来重新开街。内地最大的电子产品集散地经过业态整合，成为集科技、商业、金融为一体的综合性商业圈。人车分流后，华强北商业街的整体交通状况改善。深圳地铁4条线在此接驳，其中7号线直达皇岗口岸，1号线直达罗湖口岸，港人逛街更加方便。

昨日开街当天，天空下着小雨，但这并没有影响深港市民和电子产品发烧友对华强北重新开街的期待。一大早，华强北人流如织。开街仪式上，广东省委常委、深圳市委书记、市长许勤和商家代表共同为华强北步行街开街，并随后参观了新华强北。秩序井然的交通、热闹的机械人展和地下商业的焕然一新，向人们展示着「新华强北」的特质。这里不再是一个「山寨王国」，不再是拥挤不堪的旧街区，未来这里是深圳最具影响力的商圈。

口岸可直达 港人感便利

华强北重新开街后，整体商业格局进行了改造。地上、地下共600万平方米的立体性商业空间全部贯通。深圳地铁1号、2号、3号和7号线都无缝接驳华强北。其中7号线直达皇岗口岸，1号线直达罗湖口岸，港人来逛街更加方便。这里既有完善的公共配套，也有大量的商业空间。餐饮、百货、珠宝、休闲等产业项目新引进，构成了这里以体验式为主的商业业态。屈臣氏、大家乐、争鲜寿司等港人熟悉的品牌在地下商业街区随处可见，港人Alex告诉记者，这里让他感觉非常亲切。

记者了解到，华强北商圈以电子业为特色，汇集餐饮、珠宝、百货、服装、物流、金融等多个行业，其中又以电子元器件、安防、手机、数码产品为主导。最新统计显示，华强北商圈共计拥有卖场45家，商铺40,160家。

打造「国际电子商业名街」

「华强北电子数码产品交易份额占深圳全市90%以上，还是全球乃至亚太地区知名的数码产品集散地。」深圳市副市长陈彪在华强北重新开街仪式上表示，未来华强北将打造成为「国际电子商业名街」。记者在现场看到，重新开街后，华强北的数码产品更多的是机械人、VR产品、智能手表、健康手环等等。华强集团总经理王晓飞接受采访表示，华强北商户近几年面临着电商冲击，地铁施工围挡人流减少等影响，面临巨大的转型压力。为此，商户积极转型，推出了健康电子、智能家居等诸多新业态产品。

转型升级离不开高端人才和项目的引入，为此华强北依托其产业链基础，打造了服务创客的「全产业链」。「作为一名工程师，如果突然想出了一个创意，但要等五天甚至两个星期才付诸行动，那就已经不是创新了。如果你富有创造力，就希望马上能实施，创业者等不起时间。」海归时先生在华强北赛格创客中心从事智能硬件研发。他告诉记者，这里一个下午可以配齐全部的电子元器件，对于创业者来说极大地节省了时间和成本。

现在，华强北在业内被誉为硬件的「硅谷」，完整的产业链支撐和其他区域无法复制的良好生态，促进创客空间在此生根发芽。目前，活跃于华强北的眾创空间平台眾多、各具特色，知名度较高的包括华强北国际创客中心、赛格国际创客中心和Hax。

其中，华强北国际创客中心已形成一定规模，入驻团队共28个，孵化项目数共34个；来自美国硅谷的Hax目前已入驻的孵化项目共有15个，约50多名国际创客在此创业，项目涉及模块机械人以及智能硬件；赛格创客中心建筑面积5,000平方米，目前已吸引到35个创客，孵化项目达到40个。有港籍创业者表示，在智能硬件创业领域，华强北和国外很多创客基地最不同的地方就在于，这里背靠珠三角制造业基地，从硬件设施到人流量、配套服务的速度，在全世界难以有另外的地方可以相比。