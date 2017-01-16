滇男无惧重疾缠身 凭毅力成清华「学霸」

【云南15日讯】 人生总是福祸难料，但对于云南玉溪的矣晓元来说，身患重疾却不成自我放弃的理由。现年26岁的他身患类风湿性关节炎，这种疾病侵蚀破坏人体关节，永久无法治愈，但他就算连手指活动都有困难，但仍凭毅力考上清华大学计算机系，不但获保送研究生，更获颁清华学子最高荣誉的特等獎学金。面对人生福祸，矣晓元自言是个幸运人：「因为我还能阅读！」

本身是彝族出身的矣晓元，6岁时因为病变患上类风湿性关节炎，从此不能再自由奔跑。由于常年激素治疗，他10岁时出现双侧股骨头坏死，在医院治疗两个月后，虽然幸运地活下来，但再也无法站立，只能困在轮椅上。

中学时两度休学、面对过生与死的抉择，矣晓元在父母、老师、同学的鼓励下，选择努力学习来表达感谢，2012年高考时以679分的高分，名列云南省理科第16名，被清华大学计算机系录取。

多年来病情的折磨，使他全身大小数十个关节严重变形。每到阴雨天，手脚都疼痛得必须服用止痛药才能活动。而刚入学时，他由于电脑计算基础薄弱，再加上手指活动困难，元每天都得花两小时练习打字。但不懈的努力，终获得了回报。

「虽然他从小就坐在轮椅上，但这个孩子非常坚强、非常有毅力……他说学了计算机毕业后可以自己编程，能在家独立工作，不会增加父母的负担。」清华大学云南招生组向老师表示，凭借本科阶段各项活动中的优秀表现，矣晓元被保送入清华的计算机系人工智能研究所，主攻人工智能，更获得清华大学特等獎学金。

「我是幸运的，因为我还能阅读，还能用双手编写程序代码。在这个世界上，还有很多身体比我更加不便的人，我希望将来能继续进行计算机领域的研究，在语音识别、文字识别和输入法等领域，创造出能让他们更加方便使用的工具。」矣晓元表示，除了日常学习和科研，他还要在医生指导下进行康复训练，自己的压力很大，「在新的一年里，我希望自己坚持锻炼，把身体恢复好，争取在学习、科研方面多做些贡献。」