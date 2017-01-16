移交中小学家教协会拨款 尤索夫阿达：坚持必成功

（本报拿笃记者15日讯）拿笃区州议员拿督莫哈末尤索夫阿达表示，在教育的过程中，成功的教育是帮助学生能够自主学习，创造培养学生的朝向成功的动力。

他说，成功的教育主张为学生创造成功的机会和条件，诱导学生积极尝试，进行有效能的人生规划与树立明确的目标方向。

拿督莫哈末尤索夫阿达也巫统诗南区部主席。他于今午颁发该区州议员拨款予拿笃区其中16间中、小学校的家教协会，致词时这么表示。

他此次是补发移交2016年度该区中、小学校的家教协会特别拨款予区内其中16间受惠的学校。

在今午，该区内其中4所国中及12所国小的校方及家协代表今日出席接领。每间中学获得2千令吉拨款，小学则是1千令吉拨款，是充作学校家协的教育发展用途。

他说，此项特别拨款数额虽然不多，但却是他关注重视教育发展的其中一项表达。

拿督莫哈末尤索夫也在致词时说，梦想是奋斗的动力，坚持不懈、顽强拼搏是实现梦想、达到成功的必要条件。

他说，一个人若想成功，成功的钥匙来自于一个人的意愿、决心和动力。“强烈的意愿是成功的一半，因为意愿是发自内心的，是来自心底最真实的声音。”

他也说，成功的人不仅能激发自己的动力,也能激发身边的人对生命的热爱（31）。