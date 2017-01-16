紫瑜阁新春义卖会 美食飘香年味浓

（本报拿笃记者15日讯）拿笃德教会紫瑜阁盛办一年一度新春义卖联欢会，美食飘香，年味浓厚，场面热闹。

该阁妇女组配合迎接丁酉农历新年，今早11时开始在该阁礼堂举办2017年度新春义卖会，同时也举行才艺联欢表演，与各界共庆倒数迎接农历春节。

2017年新春义卖会是为筹备妇女组的活动基金，以进行妇女组明年的活动开销，包括乐龄康乐日、德育班亲子活动日、逢农历初一、十五日雨花斋结缘活动，筹委会主席兼紫瑜阁妇女主任叶瑞珍感谢各界共襄义举，响应支持。

今日的义卖会现场，设有十多档不同风味的各美食摊口，琳琅满目有烧鸭、炸鸡、醉鸡、鸡翅膀、串串烧、叉烧饭、冷当饭、咖哩山猪肉、焖山猪肉、冬菇鸡、鸡脚、古佬肉、猪肠粉、汉堡包、鸡仔饼、豆沙饼、皮蛋咸蛋薯、各款新春年饼、豆奶、豆腐花、布丁、凉粉冰、桔子冰、杂雪冰ABC等

除了有美食义卖会，从中午开始，该阁也举行“才华洋溢、大家来转运”抽取新年红包环节，凡持有参加券者上台呈献歌唱或才艺表演，同时有机会抽取新年红包，场面热闹。

此外，该阁今晚将举办新春联欢晚会，现场呈献精彩舞蹈、新年歌唱、手语表演等，其中压轴节目包括有拿笃客家公会麒麟团、育才校友会和紫瑜阁醒狮团呈献连串高桩采青表演（31）。