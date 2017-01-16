香港起飛吉爾吉斯墜毀 土耳其貨機撞民居37死

(中新社北京16日电) 吉爾吉斯緊急部門今晨宣布，一架由香港起飛的土耳其貨機，在該國首都比什凱克附近墜毀，包括機長在內至少37人死亡，15人為當地居民，當中包括6名兒童，43間民房被撞毀。有報道指，當時機上合共有4名機組人員，其中3人死亡，僅1人奇迹生還。

當地傳媒報道，該架編號THY6491的波音747貨機，原定於香港時間凌晨1時10分離境，但卻延誤至3時12分起飛。飛機抵達比什凱克的馬納斯國際機場、在濃霧中準備降落之際，不幸墜毀，肇事地點距離跑道不足2公里。網上流傳照片可見，現場火勢猛烈，多間民房被撞毀。吉爾吉斯副總理、運輸部及緊急情況部部長即時趕往墜機現場。

据玛纳斯机场新闻处发布的公报，这架波音747货机由中国香港飞往土耳其伊斯坦布尔，原定16日7时20分左右飞抵玛纳斯机场，结果7时30分左右在玛纳斯机场附近一个人口较密集的村庄坠毁。

事后有报道称，失事飞机隶属土耳其航空公司，但土耳其驻俄罗斯大使馆表示，失事飞机与土耳其航空公司无关，而是土耳其一家私人航企的飞机。

吉尔吉斯斯坦第一副总理阿布尔加济耶夫表示，飞机失事或因天气条件复杂所致。英国广播公司消息也称，坠机现场能见度很低，但坠机原因尚未得到官方确认。

目前玛纳斯国际机场已关闭，吉政府新闻局表示，已就坠机事件成立政府调查委员会。

吉卫生部指出，坠机造成的死伤人数很可能还会增长，现场的废墟清理工作仍在继续进行。

吉爾吉斯內政部：

貨機失事是人為失誤所致

一架由香港起飛的土耳其貨機，周一在吉爾吉斯首都比什凱克附近墜毀，造成多人死傷。有指是天氣問題導致悲劇發生，惟吉爾吉斯內政部長阿布格斯耶夫（Muhammetkaly Abulgaziev）引述初步調查報告指，意外是貨機機長人為失誤所致。

阿布格斯耶夫在國營電視台發表簡短講話，指初步調查顯示，貨機失事是機長人為失誤所致。