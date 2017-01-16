香港逾1.2万名市民 共品盆菜宴庆团年

(新华社香港15日电) 据中新社14日报道，农历新年将至，香港过年气氛日趋浓厚。香港青年协会当日在全港18区筵开1000多席盆菜宴，逾2500位青年义工到各区服务，招待逾1.2万名市民一起团年，辞旧迎新。香港特区政府署理政务司司长张建宗在宴席上表示，香港要建立一个关爱社会。

当天中午，香港不时下起毛毛细雨，天气清凉，但在香港岛筲箕湾一个硬地足球场上，气氛热闹温馨。这里是全港18区其中一处举行盆菜宴的地方，主要招待社区内的弱势群体。

在筲箕湾该足球场筵开160席，一盆盆热呼呼的盆菜等著街坊们。街坊们不分老幼闻讯而至，有的是扶老携幼的基层家庭，有的是行动不便的独居老人，有的是话说不清的智障人士。他们笑容满脸欣赏台上的歌唱和舞狮表演。

张建宗在致辞时表示，此次活动的意义不仅限于吃饭，更是关爱的表现，此类活动有助于加强社会凝聚力，促进跨代共融。

他呼吁，所有香港市民要一起打破不同的隔膜和贫富悬殊，建立一个充满关爱的社会。

协助筹办当天活动的青年义工朱可殷说，通过一连串的义工服务，例如探访独居长者、举办团年饭、义教等，令她明白了邻居间要多多沟通才能更有人情味。

带著一家四口的杨先生说，活动让他们感受到社会的关怀，大家有机会围在一起吃东西、玩游戏，拉近了邻居间的关系。

竖起大拇指拍照的陈婆婆说，很开心能够参加活动。看到许多青年人关心老人家，嘘寒问暖，希望社会继续发扬这股正能量。（完）