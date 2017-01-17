保镖枪杀拿督案 受害者医药报告未出炉 被告5图谋杀罪案展3月

（槟城16日讯）“保镖枪杀拿督案”的被告嘉尔法哈林（37岁），虽然早前报告指他精神评估为正常可接受审讯，不过周一上午其5项企图谋杀罪名的案件在地庭过堂时，因有关受害者的医药与化学报告尚未出炉，案展3月22日过堂，届时法庭才重新读出控状内容，以询问被告是否认罪。

至于被告有关3项谋杀指控与一项致伤他人指控，经于上周五分别在乔治市两间推事庭过堂，除了谋杀指控需等待移交高庭审讯，被告也改口否认致伤罪名。所有案件也展延至3月22日过堂。

5项企图谋杀罪，控状显示被告于去年12月1日，晚上7时15分至7时30分左右，在敦林苍佑大道前往槟大桥的入口处，分别枪伤了5名路人，即一名女医生雅丽娃妮（33岁）的头部、国能职员努鲁胡旦（38岁）的肩膀、国营电视台摄影记者阿米鲁（28岁）的左胸、厂工李方文（32岁）的左胸，以及潘美珠（译音，32岁）的肩膀，触犯了刑事法典307条文（企图谋杀）。此条文下罪成者，可被判最高20年监禁。

3项谋杀指控，被告被指于同时同地，分别开枪击中拿督王德光（32岁）的后脑、“小丑”崔汉明（32岁）的左胸与右大腿，以及花贩山迪姆鲁甘的左胸，导致有关3人死亡，抵触刑事法典302条文（谋杀）。在此条文下罪成者，唯一的刑罚是强制性死刑。

被告也被指于同时同地，用一把枪敲伤死者拿督王德光的友人林汶龙（32岁）的头部，触犯刑事法典第324条文（持械致伤）。一旦罪成，可被判监禁最高10年，或罚款，或鞭刑，或其中两项刑罚。

被告是于去年12月19日被控上法庭，当时他对所有企图谋杀与致伤指控表示认罪，惟当时法庭基于需鉴定被告的精神状况是否适合接受审讯，因此暂不接受被告的认罪。直至上周五案件提早过堂，有关精神评估报告也已出炉，在法庭通译员重新读出有关致伤控状内容后，被告与之前遭首控上庭时，同样显得相当冷静与作出回答，惟今次却改口否认罪名。

这起轰动全国的案件，事发时拿督王德光在开车载着友人林文庆及保镖前往威省时，在敦林苍佑大道上桥的路段前，王德光突然遭保镖从后开枪射杀，导致轿车失控酿连环车祸，而林文庆也随后跳车逃命，凶手在追杀他时连开多枪结果射中多名路人，导致多人死伤，而这起事件也引起交通大阻塞。

随后警方将有关保镖，以及林文庆逮捕归案，两人先遭扣留一周协助调查；之后警方没证据显示林文庆直接涉案而获释，至于保镖则遭延扣一周，在期满后被控上法庭。