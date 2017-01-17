古达佛教会新春期间 各项活动欢迎善信参与

（本报古达记者16日讯）古达佛教会于2017年1月杪至2月新春期间展开各项会务与活动，希望佛友及各界人士垂注参与。

古达佛教会新春吉祥祈唱团将于农历新年期间应邀前往佛友家祝福、拜年。佛教会文化组主任张月华、纪爱珠透露，青少年近期已积极展开练习活动，并由张宝安负责安排行程，从即日起接受佛友的预约，于特定时间莅临贵府传唱慈悲的祝福能量。

同时，吉祥祈唱团亦将佛光山星云大师的丁酉年春联“名声天晓”以及寂静禅林的“吉祥经”书法月历送到佛友家，增添春色与喜气，并将平安喜乐回向予每一家。今年古达佛教会获得佛光山道场及寂静禅林馈赠的珍宝，确实是古达佛友的福报，无限感恩、法喜充满！

今年丁酉年除夕落在1月27日（星期五），古达佛教会将于当晚上9时至11时开放给公众诵经祈福，共祈圆灯者合家安康、增福延寿、万事顺利、福慧俱足、学佛增上。弘法组从即日起也开始接受公众登记燃灯、共祈吉祥。

另外，古达佛教会将于农历正月十六，2月12日（星期日）早上9时30分时举行2017年会员大会及会员子弟、少年团团员成绩优良奖励金颁奖典礼。凡是学员于2016年度年终考试符合有关条件者，欢迎于截止日期2月10日前向教育组主任林可欣索取表格。古达佛教会主席沈碧琪居士称今年是理事会改选年，吁请本会会员届时踊跃出席会员大会，一同推动法务，致力于弘扬佛法及努力塑造一个和谐与慈爱的社会。若有任何大会提案，请于1月29日前以书面提呈秘书处。