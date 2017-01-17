大雨浇不熄４千民眾热情 斗湖新春嘉年华热爆 叶娟呈赞节目安排出色勉再接再厉

（本报斗湖16日讯）倾盆大雨浇不灭斗湖各族人民对斗湖2017新年嘉年华会的热情，开幕仪式出席率高达4千人，为4届历来之最!

昨天下三点半原本一片晴空突然满布乌云并吹起大风，一早预备好晚上要到嘉年华会的斗湖各族男女老少， 心里开始浮现不祥的预感，到了下午四点终于下起大雨，并且持续到五点半仍未有减缓的迹象，现场治安单位也询问主办当局是否继续举行开幕仪式？

当大家都心情沉重的当儿，大雨却在六点开时转为细雨，并在六点半之前完全停止。现场80多摊位也开始摆设，七点前全部凖备妥当，七点正公众嘉宾们陆续到场，节目也凖时开始。

有如神迹般，八点正现场已呈现一片人海，八点半直至九点半可谓万人空巷，水泄不通。证明大雨后人们仍然按耐不住要前往观赏嘉年华的冲动。

有关单位进行统计后表示，当时现场人数估计3500至4000人之间。因此若再加上整个晚上来来往往的人流，如果有4000至4500人，也不足为奇。

比较去年首日的开幕仪式出席者达3000至3500人左右，也意味着昨晚的情景不单是出席率最高的开幕仪式，也可能是历届出席率最高的单日纪录。

去年的闭幕仪式也被估计出现4000至4500人，在当时也被认为是嘉年化会历届最多人出席的单日纪录。

昨晚的情景与二年前闭幕情况非常相似，当时场内已经爆满，无论是或坐或站都已经没有空间，因此不少稍迟抵达的人群，都爬上树稍或站在四轮驱动车后箱，企图登高可以容易望到舞台。

在场内的人群也不遑多让，身材较矮小者纷纷站在椅上，小孩则由爸爸背在肩上观看，观望台两旁居高临下的位置，早已被坐满，甚至梯阶也没有剩下一点空间让人走动。

当年主办单位也接获摄影发烧友的［投诉］，指他们为了要拍摄好镜头，可是却因为人潮太拥挤，导致无法找到高处的良好角度拍摄，又或者当要赶到前面拍摄台上镜头时，却因为要穿梭重重人群，结果到达时台上活动已过去。。

我国高等教育部副部长暨斗湖国会议员拿督叶娟呈局绅昨晚致开幕词时大力赞扬主办单位将节目安排的非常出色，尤其筹备会执行主席洪连辉与团队的努力有目共睹，并勉励主办单位再接再厉。

她同时也感谢出席者包括所有华团与各族领袖，尤其是当天晚上出席的斗湖客家公会主席何天信，斗湖海南会馆主席黄儒明，斗湖四邑公会主席黄超希，斗湖福州公会主席王致统，斗湖潮洲公会第一副理事长潘必俊以及斗湖华人社团联合会副会长许德强。

出席闭幕仪式的官方部门首长则有斗湖市议会秘书长佐瑟彭，斗湖警区主任法迪助理总监，其他种族领袖包括了斗湖嘉达山杜顺及毛律人协会主席哥罗伊莫，印度人商会主席拿督威德拉查等。

事实上嘉年华会在2012年开始，并在2013年续办，但是后来种种因素导致停顿两年，去年又重新开办，而且从斗湖市议会大厦前面易地到市区操场。

这届嘉年华会为期8天，也是历来最长的一次，尚不知反应如何，但首日出席率已令人非常满意，相信在接下来的7天也会继续获得斗湖人的支持。

而且最让人安慰的是，昨晚出席者华巫两族都一样多，证明了斗湖有绝对条件作为我国多元种族政策的典范。

开幕仪式嘉宾拿督叶娟呈局绅也表示，在我国华人农历新年早已不仅是华族庆祝的节日，就像是开斋节一样。

各族同胞除了会自动出席彼此节目之外，也会举家到访不同种族朋友的家庭，尤其是沙巴州，华巫嘉三个民族更是彼此融洽，不分彼此，这是全国都公认的事实。

她希望本州这项良好的传统，可以一代接一代的持续下去。(18#)