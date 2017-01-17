巴中校友会金龙团获 卢金平捐赠新龙 明举办点睛开光及洒净仪式

(本報斗湖16日訊)斗湖巴华中学校友会金龙团将如往年一样于大年初一至元宵出动祥龙向社会贤达及各界商家拜年贺岁。

配合农历新年的到来，巴友金龙团顾问卢金平先生慷慨购买一條新龙赠与该会。并且将在本月18日（星期三），晚上七时三十分于斗湖德教会紫辰阁举行“祥龙点睛开光及洒净仪式”，由顾问卢金平先生主持点睛仪式，该会永久名誉主席拿督林尤民局绅主持洒净仪式。

借此机会，校友会全体理事及金龙团团员要感谢每年都对他们大力赞助的拿督林尤民局绅，卢金平先生，各位永久名誉主席及名誉主席，Master Piece Fortune S/B，正副主席彭灵强及林建辉大律师，斗湖德教会紫辰阁以及阁长卢金裕学长，他们报效祥龙，团员衣服，汗巾，出队交通工具，供应场地练习。

主席彭灵强称，当晚将邀请该会的永久名誉主席，名誉主席， 母校董事，校长及老师，德教会阁长及理事们，各狮团，麒麟团，京狮团的队长领队教练们出席观礼。金龙团全体团员也在此诚邀各界朋友出席观礼，并在点睛完毕后有舞龙表演。

此外，凡有意在新春期间为公司，商家，府邸等添富及添福的各界贤达，可联络金龙团团长谢师傅 （0168867193），主席彭灵强（0198231381），请尽早预约，以便安排工作的进行。(14)