张汶义斥无公德心者 新安帝古路路旁沦垃圾场

（斗湖讯）斗湖新安帝古路路旁有丢弃酒瓶、旧车胎及装修材料等丢弃物的不负责任行为有越演越烈之势，民主行动党斯里丹绒州议员陈泓缣特别助理张汶义再度严厉炮轰没有公德心的不负责人士，罔顾环境卫生及驾驶者的安全！

他要求斗湖市议会主席阿里祖斯介及环境局入调查，因为上述没有公德心的行为，已经造成环境污染之余，对该路的驾驶者们也存有安全隐患。

张汶义是15日再度接获民众投诉，偕同记者到新安帝古路展开视察时发现，有不明人士在该路段丢弃各种各样的废弃物，这相信是由于该路段夜间没有街灯照明，而且来往于该路的车辆非常稀少，助长了不负责任份子随意丢弃垃圾的歪风，然而有关行为已有越演越烈之势，丢弃废物囤积在路旁也日益增加。

他说，没有公德心的人士在选择在新安帝古路丢弃垃圾，甚至是装修废物及旧家私等等，是因为该路段比较少人使用，他严厉谴责不负责任行为，因为那些玻璃瓶遭轧碎对车辆及行人构成安全威胁，旧车胎及装修材料也是蚊虫滋生的温床，形成了传播病菌的媒介，他促请有关人士立刻悬崖烈马，否则有一日将会遭人撞见举报，受害的将会是自己。

最后，他促请所有涉及的不负责任份子立刻停止有关行为，同时呼吁目击者暗中抄写丢弃垃圾的车辆号码，并向有关政府部门举报，任何知情人士也欢迎向斗湖民主行动党（013-8869628）举报，行动党将剧情反映予有关执法当局。(14)