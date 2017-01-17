紫瑜阁新春联欢晚会 近千民众参与其盛

（本报拿笃记者16日讯）拿笃德教会紫瑜阁妇女组配合迎接丁酉农历新年，从昨早开始举办2017年新春义卖会、才艺联欢表演，以及新春联欢晚会，从上午至晚间，各项节目热闹上演，场面喜气洋洋。

尽管拿笃于昨晚下大雨，可是大雨却浇不熄民众的热情，仍然吸引近千民众冒雨参与其盛，共庆倒数迎接来临农历春节。

新春联欢晚会昨晚准时于7时序幕，随着雨势渐停，新春活动越夜越多人，来自该区各阶层民众也跃跃参与其盛，殷切期待欣赏拿笃客家公会麒麟团、育才校友会醒狮团、紫瑜阁醒狮团所呈献的狮艺与连串高桩采青表演。

在较早前，紫瑜阁阁长沈培城在开幕致词时表示，步入2017年，令吉不灵，人民更感受到国家经济不景气的压力，通货膨胀，民不聊生。

“尽管市道不景，可是德教会的慈善事业，道德教育工作不能间断，还要继续努力进行。在这里，我们衷心感激各界善长仁翁，所给予的支持与鼓励。”

沈阁长感谢在各界的响应支持下，2017年新春义卖会能如期举行。他说，主办义卖会的目的是为筹备2017年妇女组的活动开销，包括乐龄康乐日、德育班亲子活动日、逢农历初一、十五日雨花斋结缘活动。

他说，德教会积极重视慈善、教育及福利工作，希望缔造“幼有所教，老有所养”的大同世界。

他非常感谢全体参与新春义卖会与联欢晚会的工作人员、演出歌手、舞蹈员、客家公会麒麟团、育才校友会醒狮团、该阁醒狮团、妇女组、青年团、少年班及义工。

在昨晚，新春联欢晚会与来宾共度欢乐时光，包括邀请到多位知名歌手包括陈俐莲、李件安、戴福桃、吴月兰等呈献新年歌曲外，还有紫瑜阁德育班学生、聋哑协会学生分别呈献精彩新年歌曲、舞蹈和手语表演。其中

压轴节目便是客家公会麒麟团、育才校友会和紫瑜阁醒狮团将在广场献艺呈献连串高桩采青表演。

此外，筹委会主席兼紫瑜阁妇女主任叶瑞珍昨晚也与财神爷一起派红包予在场小朋友，场面热闹（31）