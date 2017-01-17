道菲促国阵领袖 努力冲线备战大选

(本报斗湖十六日讯)国阵领袖受促勤奋工作以便面对即将来临的大选。

本州青年体育部长拿督道菲今日配合华人新年将至而分派礼品予华人甲必丹，发展官，华人领袖时致词作上述披露。

他说，这个活动非首次也是每年传统性举行，国阵领袖是开放的，当我们欢庆佳节，其他种族也一同欢庆。

他留意到差不多六至七十巴仙的土著参与醒狮活动，其不止是华人的活动，土著也参与其中。其符合一马精神由各种族参与其中，尤其是在沙巴，因此我们共同悍卫我们各种传统文化。

在欢庆之余，他们也将解决人民面对的问题，若这里不能解决将提呈至上层加以解决。

大选将至不能松懈，更要努力冲线，他吁各国阵领袖，国阵成员党要赢回华人返回国阵，勿再像以前犯同样错误，勿再相信改变，最终该名要改变者并不能为其选区带来什麽好处，国阵还是以多数票胜出，反对党内部问题，反观国阵那里有问题，一心，一思维，忘记岐见，我们朝向一个目标前进，赢回人民的信心。

他要出席的领袖努力工作，反对党反反复复，国阵及国阵成员党一条心没有面对任何问题，由于大选将至，各领袖们受促将课题找出并加以解决，找出各区的选民，了解他们在何处，是否国阵的支持者，从现在开始工作。更新他们的系统，了解他们在那里确保他们可以投票，每一票都很重要，每一人找五十人。(14)