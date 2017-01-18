丹南区伊斯兰先知诞辰游行

（丹南讯）一年一度的丹南伊斯兰教先知穆罕默德诞辰游行在日前成功举行，一如往年般丹南区的穆斯林都参与了此次的游行活动，该游行庆祝活动也获得了本区多个单位及学校参加，整个游行场面也非常壮观及热闹。

这项游行庆祝活动获得丹南区国会议员拿督莱米翁吉、丹南区伊斯兰领袖、各政府部门代表、各学校伊斯兰学生及丹南区的乡村的伊斯兰组织参加。场面可以说是非常浩大，现场也充满了佳节的欢乐气氛。

游行活动乃是从丹南综合体育场开始，一直沿着大马路，路过丹南巴刹、丹南市区中心并到丹南民众大会堂。然后在丹南民众大会堂有一个感恩仪式，主办当局也将颁发表扬状于对伊斯兰教有贡献的穆斯林同胞。

主礼嘉宾丹南区国会议员拿督莱米翁吉在致开幕词时表示，请不要把宗教与政治拉扯在一起，就只是为了达到自己的政治目的。因为以这种方式来作为自己的政治议程，将会造成社会分裂，造成民族之间的误会。

他续说道，身为一个穆斯林，我们有必要遵守伊斯兰教义并履行在生活中，除了活出默罕默德先知的榜样之外，同时也是为传扬伊斯兰教而努力，这也是每一位穆斯林的责任。

伊斯兰教乃是一个宣传和平的宗教，而不是主张暴力及好战的宗教。我们要知道战争所带来的后果是无法估计的，最终受害者就是人民老百姓了，解决问题还有许多方法的，而非只有战争而已。

身为一位马来西亚国民，我们生活在一个多元民族及宗教信仰的国家中，虽然大家可能因为本身的文化及政治思想不同，不过却依然能和平相处，让许多外国人民感到羡慕，这乃是我们的重要资产，不容我们去破坏的。

拿督莱米翁基也提醒现场所有的宗教师，透过自己的职场及范围内，积极传扬正面的道德价值及宗教教义，尤其是教导如何互相尊重、中庸之道及互相体谅。

在感恩仪式完毕之后，主办当局也准备了丰富的茶点给参与游行活动的穆斯林同胞享用，大家一面享用一面进行交流。而当天参与游行的穆斯林人士超过二千人，同时也让丹南市区充满了热闹，尤其是许多穆斯林都穿上充满喜庆的伊斯兰传统民族服装。