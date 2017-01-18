保佛非政府组织联同三大团体 为京那律安老院添新春气息

（保佛讯）由保佛非政府组织（NGO）联同保佛李氏宗亲会、保佛紫蔚阁德教会及保佛警局肃毒组携手联办之丁酉年新春联欢会，为该院老人们带来温馨热闹的新春佳节气息。

保佛非政府组织（NGO）有关发言人在受访时表示，关怀社会不幸的一群是每个社团都应该参与的一部分，作为回馈社会的一种方式，尤其是每逢佳节来临时，孤苦无依的老人们都会希望能够获得他人的探访或慰问，因此，该组织连同了当地三个团体一同到京那律安老院进行探访，除了呈现精彩的新春歌曲节目以外，更为他们带来丰富的食品及礼物，让众老人们顿感温馨及喜悦。

此项由保佛区非政府组织（NGO）联同三大团体所协办之丁酉年新春联欢会，主要的目的是希望以传送温暖的新春气息为主，同时发扬孝亲敬老的精神，让后辈们都能够秉承维护华人传统的文化，关怀失去亲人照顾的一群，因此除了新春应节食品外，当局也分发水果及红包予该院的老人们，与此同时，主办单位也邀请到本地歌手刘广艺联同ASTRO经典民歌王子施伟华、亚庇歌后王丽珍、鬼马歌王蓝光耀、温觉妮、觉乐以及来自保佛肃毒组所呈现的魔术表演为该活动带来精彩的演唱，让老人们乐开了怀。

有关筹委会代表李锦蓉女士表示，他要借此机会感激参与演出的义务歌手，为该院的老人们带来了此起彼落的欢笑声，以及赞助这一次活动的所有赞助人们，他们有颜维荣、颜维坚、颜维铨、张杰雄、李悦睸、严伟祥、李荣林、黄谭贵、李慧玲、黄玉清、陈锦文、叶美英、蔡狄辉、善心人、MICHAEL LEONG、MOON CAFé、李志明、温觉乐、吴群达、杨继发、陈道元、杨潍豪、黄金雄、曾德明、符名强、吴添发、刘翰辉、陈思铭、四千号站、善心人、THOMAS CHONG、詹钰苡、贾治琪、赖子康、协兴号、刘伟强、杨翰粼、詹欣馨、李诚华、詹达杰、陈先生、潘亚明、张彩云、张彩燕、周伟雄、詹道平、黄天厚、陈亚、黄守信等。