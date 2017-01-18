吧中金鸡献瑞挥春赛 陈贵康主持揭封仪式

（吧巴17日讯）响应首届“丝绸之路、一带一路”中国·梦东方”马中国际青少年书画艺术大赛，吧巴中学举办丁酉年“金鸡献瑞”挥春比赛。吧巴区华小工委会主席陈贵康主持赛题揭封仪式。

“一元复始，万象更新”，为了迎接新春佳节的到来，吧巴中学华文学会每年都会举办挥春比赛。该校卓玉昭校长表示，过年贴春联是华人的传统文化，挥春比赛的举办，除了提倡书法艺术之外，也可以教导学生认识及传承春节的传统文化。为了推广书法艺术及挥春的意义，该校今年也增设了小学组，邀请该区小学生共同参与，共同感受新春的气息。

她表示，今年该校也响应首届“丝绸之路、一带一路”中国·梦东方”马中国际青少年书画艺术大赛的举办，所有在挥春比赛的得奖及入选作品，将作为投稿上述比赛之征集作品。该项书画大赛乃由中国上海幸缘堂书画院、马来西亚优亦美文化艺术推广中心联办，沙巴区的征集活动则由马来西亚留华同学会沙巴联委会与亚庇书艺协会联办。

凡年龄介于3至18岁少年及儿童都可投稿参赛，征集作品从即日起至2017年1月20日止。此项活动是为了进一步加强马中青少年书画艺术教育的国际化交流，展示和分享国际青少年书画艺术教育的理念和发展成果，推进青少年儿童素质教育改革和国际化进程的健康发展，提供东方人文的国际交流平台，秉承激励、赏识、交流的竞赛理念和发现人才、培养人才的宗旨。

卓校长表示，挥春比赛的颁奖仪式将于2月10日，在该校举办之“金鸡贺岁庆元宵”晚会中颁发。得奖的学生将获得奖状一张及红包奖金一份。她也代表校方感谢吧巴区华小工委会主席陈贵康的慷慨解囊，赞助得奖者的红包，她希望在各方的大力支持下，该校的挥春比赛活动越办越好，让文化的传承及书艺精神能源远流长。